पीएम पर किताब ‘द मेकिंग आॅफ ए लिजेंड’ का लोकार्पण पर बोले मोहन भागवत- अनूठी रही है नरेंद्र मोदी की यात्रा

सरसंघचालक मोहन भागवत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कठिन परिश्रम, संयम, बुद्धिमता, पराक्रम की सराहना करते हुए कहा कि उनके व्यक्तित्व का अहम पहलू यह है कि वे किसी कार्य को असंभव नहीं मानते हैं और जो कुछ जरूरी होता है, वह करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पुस्तक ‘द मेकिंग आॅफ ए लिजेंड’ का लोकार्पण करते हुए भागवत ने कहा कि आरएसएस से लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री बनने तक उनकी यात्रा अनूठी रही।

उन्होंने कहा कि अगर वे आरएसएस में बने रहते तो बाहरी दुनिया को उनके कार्य की सराहना करने के लिए मौका नही मिलता। लेकिन संघ उनके महत्त्व को समझता है। एक कार्यकर्ता से लेकर स्वयंसेवक और फिर मुख्यमंत्री बनने तक प्रचार और प्रसिद्धी ने उन्हें प्रभावित नहीं किया। संघ प्रमुख ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कठिन परिश्रम, संयम, बुद्धिमता, पराक्रम की सराहना करते हुए कहा कि उनके व्यक्तित्व का अहम पहलू यह है कि वे किसी कार्य को असंभव नहीं मानते हैं और जो कुछ जरूरी होता है, वह करते हैं। भागवत ने कहा कि यह स्वभाविक है कि मोदी के व्यक्तित्व पर ध्यान जाए, लेकिन लोगों को उससे आगे देखना चाहिए। उन्हें सफल व्यक्ति के कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। उन्हें जानना चाहिए कि क्यों मोदी का नेतृत्व देश के लिए उम्मीद की किरण बन गया है।

First Published on July 13, 2017 5:30 am