दिल्ली में नाबालिग की हत्या, मां का आरोप- मुस्लिम दोस्तों ने फोन कर बुलाया और हत्या कर दी

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक 14 वर्षीय लड़के की रहस्यमय हत्या का मामला सामने आया है। हालांकि नाबालिग की मां का आरोप है कि उसके कुछ मुस्लिम दोस्तों बंधक बनाककर बेटे की हत्या की है। नाबालिग योगेश कुमार का शव नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बीते महीने बदहवास अवस्था में पाया गया था। जिसके शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे। शुरुआती जांच में पुलिस हत्या को सवेंदनशील संप्रादायिक विवाद मानकर चल रही है। खबर के अनुसार 23 जून को पोस्टमार्टम के लिए योगेश का शव लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। रिपोर्ट के अनुसार योगेश के शरीर पर कई जगह गंभीर चोट के निशान थे। वहीं योगेश की मां सीमा का कहना है कि उनके बेटे की हत्या मुस्लिम दोस्तों ने की है। उन्होंने ही योगेश को बंधक बनाया और रुपए की मांग की। सीमा ने दावा किया कि उन्होंने खुद अपने बेटे की आवाज सुनी जिसमें वो बहुत डरा हुआ था। मेल टुडे को योगेश की मां ने बताया, ’23 जून (2017) को योगेश को उसके दोस्त आरिफ का फोन आया। जिसके बाद वो बाहर चला गया। बाद में बेटे की जान के बदले में मुझसे दस हजार रुपए की फिरौती मांगी गई।

सीमा ने आगे बताया कि आरोपियो ने मुझे धमकी दी, अगर मैने समय पर पैसे नहीं दिए तो वो योगेश की हत्या कर देंगे। अगली सबुह ही उन्होंने मेरे बेटे की हत्या कर दी और उसका शव रेलवे स्टेशन पर फेंक दिया।’ शाहदरा के मीत नगर में रहने वाली सीमा ने कहा कि उनका बेटा मेरे इलाज के लिए बहुत मेहनत करता था। जबकि सीमा खुद घरेलू काम करती हैं। सीमा ने बताया कि उनके बेटे को बोतल और पत्थर से बुरी तरह मारा गया। वहीं पुलिस ने हत्या के मामले में एफआईआर दर्ज कर मामले में छानबीन शुरू कर दी है।

First Published on July 16, 2017 9:45 am