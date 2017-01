दिल्ली: नाबालिग के साथ बलात्कार, आरोपी दूर का रिश्तेदार

दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के विंदापुर में 14 साल की एक किशोरी के साथ 21 साल के एक युवक ने बलात्कार किया। बलात्कार के विरोध पर आरोपी ने पीड़िता की जमकर पिटाई भी की। आरोपी और पीड़िता आपस में दूर के रिश्तेदार हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस बाबत स्थानीय लोगों ने रविवार सुबह विंदापुर थाने पर प्रदर्शन भी किया। पुलिस के मुताबिक, आरोपी पीड़ित बच्ची का रिश्तेदार है। उसने महज 14 साल की लड़की से मारपीट और उसे अधमरा कर बलात्कार किया। नौवीं कक्षा की छात्रा को अपनी हवस का शिकार बनाने वाले युवक ने बलात्कार से पहले और बलात्कार के बाद उसकी जमकर पिटाई की। उत्तमनगर से सटे विंदापुर में लड़की अपने मां और भाई के साथ रहती है। शुक्रवार को घटना के समय लड़की घर में अकेली थी। आरोपी युवक उसे अकेला देख घर घुसा और बलात्कार की कोशिश करने लगा। विरोध पर आरोपी ने उसकी इस कदर पिटाई की कि वह बेहोश हो गई। इसके बाद आरोपी ने बलात्कार की घटना को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गया।

घर आने के बाद जब लड़की का शरीर खून से लथपथ और उसे बेसुध पड़ा हुआ देखा गया तो घबराते हुए मां ने पहले पड़ोस में रहने वाली एक महिला को बुलाया। पड़ोसी के आने के बाद माजरा तुरंत समझ में आ गया और फिर सौ नंबर पर सूचना दी गई। पीड़ित परिवार का कहना है कि आरोपी दूसरी गली में रहता है और पीड़िता का रिश्तेदार है। पीड़िता ने यह भी बताया कि जब आरोपी उसकी पिटाई कर रहा था तब वह चिल्ला रही थी पर कोई उसे बचाने नहीं आया और यही कारण है कि आरोपी उसके साथ बलात्कार करने में सफल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने लड़की को तुरंत दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फरार आरोपी को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया।रविवार को स्थानीय लोगों को जब मामले की जानकारी मिली तो वे पीड़ित परिवार के साथ मिलकर विंदापुर थाने के सामने जमा हो गए और प्रशासन के खिलाफ नारे लगाना शुरू कर दिया। इस मौके पर स्थानीय निगम पार्षद और पुलिस के आला अधिकारी पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को कानूनी कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत कराया। पुलिस अधिकारी ने कहा कि आरोपी को पोक्सो और अन्य धाराओं के तहत गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

First Published on January 30, 2017 2:00 am