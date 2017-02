दिल्ली: एकतरफा प्रेम में लड़की के भाई को कार से कुचलने की कोशिश

सेक्टर- 40 इलाके में युवती के एकतरफा प्यार में पागल युवक ने फिल्मी अंदाज में कार की टक्कर से गेट तोड़ दिया। आरोप है कि उसने युवती के भाई को कार से कुचलने की कोशिश की। सूचना मिलने पर पहुंची थाना सेक्टर- 39 पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी गाजियाबाद के कौशांबी इलाके का रहने वाला है। वह अमेरिका से पढ़ाई कर आया है। करीब एक साल पहले भी आरोपी ने प्रेमिका के घर पर हमला किया था। जानकारी के अनुसार सेक्टर- 39 के सी ब्लाक में विक्रम गुप्ता (बदला हुआ नाम) रहते हैं। रविवार देर रात गाजियाबाद कौशांबी का रहने वाला कुणाल वर्मा अपनी कार से उनके घर पहुंचा। उसने गार्ड से जबरदस्ती दरवाजा खुलवाना चाहा। गार्ड के मना करने पर कुणाल वहां से चला गया। गार्ड ने यह बात विक्रम गुप्ता को बताई। इसे सुन कर जैसे ही विक्रम गुप्ता गेट के पास पहुंचे, तभी कुणाल ने दरवाजे पर तेज गति से कार की टक्कर मारी। गेट तोड़ते हुए कुणाल अपनी कार को अंदर ले आया। इस वजह से घर के अंदर खड़ी अन्य कारें भी क्षतिग्रस्त हो गई।

विक्रम गुप्ता और गार्ड ने किसी तरह से बच कर अपने आप को बचाया। इतना होने पर भी कुणाल ने कार को तेज गति से बैक करते हुए विक्रम पर चढ़ाने की कोशिश की। विक्रम ने सीढ़ियों पर चढ़ कर अपनी जान बचाई। उसने फोन से पुलिस को मामले की सूचना दी। पुलिस ने मौके से कुणाल को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया है कि आरोपी विक्रम गुप्ता की बहन से एकतरफा प्यार करता है।

नाले से मिला युवक का शव

नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे पर सेक्टर-135 की मेटलाइफ इमारत के पास नाले में सोमवार सुबह एक युवक का शव मिला। नाले में शव होने की सूचना फैलते ही वहां लोगों की भीड़ जुट गई। थाना एक्सप्रेस-वे पुलिस ने शव को नाले से निकाल कर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है। अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस के मुताबिक, मृतक करीब 25 साल का है।

UP चुनाव ग्राउंड रिपोर्ट नौगांवा सादात: मुस्लिम इलाकों में पहुंची है विकास की साइकिल लेकिन दलित-किसान नाखुश

