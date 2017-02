दिल्ली: मामूली झगड़े के बाद काटी युवक की नाक, हफ्ते भर बाद है शादी

पुरानी दिल्ली इलाके में कुछ हमलावरों ने एक कारोबारी की जमकर पिटाई की और विरोध करने पर उसकी नाक काट दी। जिस युवक की नाक काटी गई उसकी 4 मार्च को शादी है। पीड़ित युवक अमन गुप्ता के पिता विजय गुप्ता का आरोप है कि आरोपियों का संबंध एक खास राजनीतिक दल से है और इसी वजह से उन्हें पकड़ने के बाद पुलिस ने तुरंत छोड़ दिया। हालांकि इस बारे में पुलिस के आला अधिकारी कुछ भी कहने को तैयार नहीं हैं। यह वारदात गुरुवार रात पुरानी दिल्ली के लाहोरी गेट के नॉवेल्टी सिनेमा के पास घटी। 29 साल का कारोबारी अमन गुप्ता इनोवा कार से रात नौ बजे अपनी शादी का कार्ड बांटने रिश्तेदारों के घर जा रहा था। तभी पुल मिठाई के पास जमा लगा देख उसने यू-टर्न ले लिया। यू-टर्न लेने के बाद जैसे ही अमन आगे बढ़ा, उसकी कार पास ही खड़े विशाल नाम के एक युवक से हल्की सी टकरा गई। विशाल अपने दो दोस्तों धीरज और विपिन के साथ वहां खड़ा था। ठोकर लगने के बाद अमन की विशाल से कहासुनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि आरोपी युवकों ने अमन की कार का गेट खोला और उसकी पिटाई शुरू कर दी। पिटाई से भी जब युवकों का मन नहीं भरा तो धीरज ने गुस्से में अपने दांतों से अमन की नाक काट ली।

अमन की नाक का कुछ हिस्सा कट कर नीचे गिर गया और वह खुद लहूलुहान होकर नीचे गिर पड़ा, इसी बीच तीनों युवक फरार हो गए। आसपास खड़े लोग तुरंत अमन को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने अमन की नाक का टुकड़ा लाने के लिए कहा। इसके बाद कुछ लोग वापस घटनास्थल पर गए और आधा घंटे ढूंढने के बाद आखिरकार नाक का टुकड़ा मिट्टी में सना हुआ मिला। अमन के पिता ने बताया कि उसकी नाम का आपरेशन फोर्टिस अस्पताल में चल रहा है। नाक जुड़ेगी या नहीं, इस बारे में डॉक्टर कुछ नहीं बता रहे हैं। अमन अपने पिता के साथ ही नॉवेल्टी के पास खुशबू और खाने के रंग की दुकान चलाता है। उसके पिता का कहना है कि विशाल एक कॉलेज में पढ़ाता है जबकि धीरज इंजीनियर है। विपिन कोई खास काम नहीं करता है। तीनों उसी इलाके में रहते हैं, जहां अमन रहता है। तीनों की उम्र 30 से 40 साल के बीच है।

वे सभी एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं और यही कारण है कि वारदात के बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया और हल्की धारा लगाकर छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि हैरानी की बात यह है कि पुलिस ने लापरवाही दिखाते हुए वारदात को मामूली झगड़े का रूप दे दिया और धमकाने का मामला दर्ज कर खानापूर्ति कर दी। विजय गुप्ता का कहना है कि 4 मार्च को अमन की शादी होने वाली है। ऐसे में नाक काटे जाने की वजह से वे लोग काफी आहत है। दुर्घटना की सूचना अमन के ससुराल वालों को भी दे दी गई है। ससुराल वालों का कहना है कि अमन जल्द ठीक हो जाएगा और शादी उसी तारीख में होगी। विजय गुप्ता ने पुलिस से मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जिले के उपायुक्त और दिल्ली पुलिस के मुख्य प्रवक्ता से इस बारे में बात करने की कोशिश की गई, लेकिन वे उपलब्ध नहीं हो सके।

First Published on February 26, 2017 3:02 am