दिल्ली: लिव इन में रह रही महिला की हत्या

डाबड़ी इलाके में एक कैब चालक ने सहजीवन में रह रही एक महिला को इसलिए मार डाला क्योंकि उसे इस बात का शक था कि महिला अपने पति के पास जाना चाहती है।

वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने खुद पुलिस को फोन कर मामले की जानकारी दी। साथ ही महिला की हत्या के बाद आरोपी ने हाथ की नस काट खुद की जान देने की भी कोशिश की। लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को तुरंत अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचा ली। पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी शख्स जोरसन ऐप आधारित टैक्सी चलाता है। मृतक महिला की पहचान नीरू के रूप में हुई है। पुलिस वारदात की छानबीन में जुटी है।

जिला दक्षिणी पश्चिमी पुलिस उपायुक्त सुरेंद्र कुमार ने बताया कि आरोपी जोरसन व नीरू जानकीपुरी इलाके में पिछले करीब एक वर्ष से सहजीवनमें रहते थे। शनिवार सुबह 11 बजकर 10 मिनट पर पुलिस को आरोपी ने नीरू की हत्या की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पाया कि आरोपी जोरसन ने कलाई की नस को काटकर जान देने की कोशिश की है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने नीरू की गला दबाकर हत्या की है।

First Published on February 26, 2017 2:24 am