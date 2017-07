जेएनयू की जर्मन छात्रा को देख कर सड़क पर ही करने लगा मास्टरबेट, गिरफ्तार

राजधानी दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में जेएनयू की एक पीएचडी छात्रा के सामने कथित रूप से हस्तमैथुन करने के आरोप में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि ये शिकायत जेएनयू से पीएचडी कर रही 33-वर्षीय जर्मन छात्रा ने दर्ज कराई है। यह घटना गुरुवार दोपहर करीब पौने तीन बजे की है। ग्रेटर कैलाश पार्ट-2 में यह महिला उस समय अपने कुत्ते को घुमाने के लिए निकली थी। उसने देखा कि एक आदमी उसे अजीब निगाहों से देख रहा है। इसके बाद महिला कुछ पल के लिए रुक गई।

जब वह व्यक्ति दूसरी ओर देखने लगा, तो महिला आगे बढ़ गई। इसके बाद महिला ने पुलिस को इस घटना के बारे में बताया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी तरुण को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। तरुण को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस ने बताया कि वह व्यक्ति जिधर खड़ा था, महिला जब उस ओर बढ़ी तो उस शख्स ने अपनी पैंट नीचे उतार ली और महिला की ओर घूरते हुए हस्तमैथुन करने लगा। महिला उस पर जोर से चीख पड़ी और जब तक वह उसे पकड़ने की कोशिश करती, वह अपनी कार में बैठकर फरार हो गया। हालांकि इस दौरान महिला ने उस कार की और उस पर लगे नंबर प्लेट की तस्वीर खींच ली।

First Published on July 23, 2017 12:38 am