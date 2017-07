दिल्ली: स्कूल में छात्रा ने दिया बच्चे को जन्म, अधेड़ पड़ोसी गिरफ्तार

एक सरकारी स्कूल में दसवीं की कंपार्टमेंट परीक्षा देने पहुंची किशोरी का शौचालय में प्रसव हो गया। मुखर्जीनगर इलाके की 16 साल की छात्रा से अधेड़ आॅटो चालक पिछले सात माह से बलात्कार कर रहा था। पीड़िता के बयान पर पुलिस ने बलात्कार, धमकी और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी 51 साल के अब्दुल गफ्फार को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पीड़िता के घर के पास ही किराए के मकान में अकेले रहता था। जच्चा-बच्चा दोनों अस्पताल में हैं। पुलिस के मुताबिक 16 साल की पीड़िता झुग्गी में रहती है। उसके पिता मजदूरी करते हैं और यहां किराए की झुग्गी में रहते हैं। किशोरी की दसवीं की पढ़ाई के दौरान कंपार्टमेंट आ गई थी। वह गुरुवार को स्कूल में कंपार्टमेंट की परीक्षा देने गई थी। जहां उसके पेट में तेज दर्द हुआ तो वह शौचालय गई जहां उसने शिशु को जन्म दिया। स्कूल प्रशासन ने मामले की सूचना परिजनों को दी और जच्चा-बच्चा को अस्पताल में भर्ती कराया। शिशु को नर्सरी में रखा गया है। सूचना पर पुलिस जब अस्पताल पहुंची तो किशोरी बेहोश थी। होश में आने पर किशोरी ने आपबीती बताई।

जांच और पूछताछ में पता चला कि आरोपी पीड़िता के साथ पिछले सात महीने से बलात्कार कर रहा था। वह हर बार उसे कुछ सौ रुपए देकर चुप करा देता था और इसकी जानकारी किसी को बताने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी देता था। आरोपी आटो चालक मूल रूप से बिहार का है। वह किराए पर अकेले रहता है। उसका परिवार बिहार में है। उसे जैसे ही पता चला कि लड़की ने स्कूल में शिशु को जन्म दे दिया है तो वह अपने ठिकाने से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की तो वह मलिकपुर गांव से कुछ दूर एकांत में आटो तिपहिया में सोता हुआ मिला। माडल टाउन के एसीपी हुक्मा राम के दिशानिर्देश में एसएचओ अनिल चौहान, एसआइ प्रियंका की टीम ने उसे दबोचा। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि जब उसे पीड़िता के गर्भवती होने की जानकारी मिली तो उसने उसे गभर्पात की दवा खिला दी थी। पीड़ित परिवार अभी इस स्थिति में नहीं है कि उससे कुछ विशेष पूछताछ की जाए। पुलिस का कहना है कि संबंधित विभाग की मदद से कानूनी और वैकल्पिक कार्रवाई की जाएगी।

First Published on July 23, 2017 1:25 am