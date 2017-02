दिल्ली: कनॉट प्लेस की इमारत हादसों को लेकर एनडीएमसी के चार अधिकारी निलंबित

नई दिल्ली नगर पालिका परिषद की टीमें कनॉट प्लेस के लुटियन जोन के तहत आने वाली सभी इमारतों की हालात का जायजा ले रही हैं। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने कनॉट प्लेस की इमारतों की वास्तविक स्थिति का जायजा लेने के लिए विभिन्न विभागों के तकनीकी अधिकारियों को मिलाकर 15 टीमों का गठन किया है। ये सभी टीमें मुख्य अभियंता, मुख्य वास्तुविद्, निदेशक और मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी की निगरानी के तहत कार्य करेगी और दो दिन में अपनी रिपोर्ट देगी। उधर हाल ही में कनॉट प्लेस में दो इमारतों के हिस्सों के गिरने के मामले में एनडीएमसी के चार अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। यह फैसला एनडीएमसी के चेयरमैन नरेश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया है। बैठक के बाद परिषद के चेयरमैन नरेश कुमार ने इस तरह के मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए टीमों के भी गठन का फैसला किया है।

इन टीमों को इमारतों की संरचनाओं पर पड़ने वाले दबाव का आकलन, सभी परिसरों की छतों का निरीक्षण, छतों पर रखे सामान की सूची बनाना जैसे जल भंडारण की क्षमता, जनरेटर एवं अन्य इकट्ठा किए गए सामान की सूची बनाने का कार्य सौंपा गया है। इनके प्रत्येक परिसर पर पड़ने वाले दबाव के स्तर का मूल्यांकन भी करना होगा। इमारत पर रिसाव के चिह्नों या अन्य उन कारकों की भी पहचान करनी होगी, जिससे इमारत कमजोर या जीर्ण-शीर्ण हो रही है। इन सब कार्यों के साथ वर्तमान में परिसर के वास्तविक उपयोग की जांच भी करेगी। यदि कोई इमारत दयनीय या खतरनाक स्थिति मे पाई जाती है, तो उसकी मरम्मत के लिए उसके मालिक या उपयोगकर्ता से उपयुक्त कार्रवाई कराने के लिए नई दिल्ली नगरपालिका परिषद अधिनियम-1994 के तहत कदम उठाए जाएंगे। कनॉट प्लेस में पिछले दिनों दो इमारतों के कुछ हिस्सों के गिरने को लेकर पालिका परिषद की हो रही छिछालेदर के बाद अधिकारी हरकत में आए। दो और 11 फररी को दो इमारतों के कुछ हिस्सों के गिरने के बाद पालिका के वरिष्ठ अधिकारियों पर दोषी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने का दबाव आ रहा था। दिल्ली पुलिस भी पालिका परिषद पर इन घटनाओं की जिम्मेदारी तय करने का दबाव बना रही थी।

First Published on February 16, 2017 4:03 am