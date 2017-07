संगमरमर पर 28% जीएसटी लगाने का विरोध कर रहे हैं कारोबारी

संगमरमर पर 28 फीसद जीएसटी लगाए जाने के विरोध में देशभर के संगमरमर कारोबारी आंदोलन कर रहे हैं। राजस्थान के व्यापारी इसके विरोध में हड़ताल पर हैं, वहीं दिल्ली के संगमरमर व्यापारियों ने अपनी हड़ताल फिलहाल स्थगित कर दी है। संगमरमर पर पहले सिर्फ 5 फीसद वैट लगता था, जिसे अब जीएसटी में बढ़ाकर 28 फीसद कर दिया गया है। संगमरमर पर अचानक इतना कर बढ़ाने के विरोध में इसके व्यापारी सरकार के खिलाफ आंदोलन पर उतर आए हैं। दिल्ली के संगमरमर व्यापारी सरकार से जीएसटी कम करने की मांग कर रहे हैं। सरकार पर दबाव बनाने के लिए वे जंतर-मंतर पर तीन दिन का धरना भी दे चुके हैं, और कई बार अपनी दुकानें भी बंद कर चुके हैं।

देश में संगमरमर का सबसे ज्यादा कारोबार राजस्थान में होता है। दिल्ली में संगमरमर का व्यापार करने वाले मंगोलपुर कलां, छतरपुर मार्केट, द्वारका मार्केट, रामनगर पहाड़गंज, सिंघोला बॉर्डर, कीर्ति नगर, राजौरी गार्डन व जगतपुरी में हैं। नोएडा में भी इस कारोबार से जुड़े कई व्यापारी हैं। राजस्थान से जो संगमरमर दिल्ली आता था, उसकी बिक्री पर व्यापारी 5 फीसद टैक्स लगाते थे। जीएसटी की दरें जब सामने आर्इं, तो संगमरमर के धंधे को विलासिता का व्यापार मान लिया गया। जीएसटी में उन सभी वस्तुओं पर 28 फीसद कर लगाया गया है, जो विलासिता की मानी गई हैं। संगमरमर व्यापारियों के संगठन के प्रवक्ता घनश्याम सारदा के मुताबिक, संगमरमर को विलासिता की वस्तु मानना हैरानी की बात है। उन्होंने कहा कि किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, उसका सपना अपना मकान बनाना होता है। जिसका जितना सामर्थ्य हो, वह उसी हिसाब से अपना मकान बनाता है।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on July 12, 2017 1:41 am