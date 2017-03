आप और कांग्रेस ने दिया दिल्ली को धोखा, मनोज तिवारी ने कहा- दिल्ली को भ्रष्टाचारी मंत्रियों के भरोसे छोड़ पार्टी के विस्तार में लगे है केजरीवाल

भाजपा ने केजरीवाल सरकार और कांग्रेस पर दिल्ली की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि दिल्ली को लंदन बनाने का सपना दिखाने वाले केजरीवाल ने लोगों को केवल धोखा दिया और प्रदेश को भ्रष्टाचारी मंत्रियों के भरोसे छोड़कर खुद दिल्ली के पैसे से अपनी पार्टी का विस्तार करने में लगे रहे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली को लंदन बनाने का सपना दिखाने से पहले आप ने हाल ही में पंजाब चुनाव में पंजाब को कनाडा बनाने की बात की थी। केजरीवाल सपनों के ऐसे सौदागर बन गए हैं जिनका काम केवल जनता को गुमराह करना रह गया है। उन्होंने कहा कि कल जब मैंने केजरीवाल को यह कहते सुना कि निगम की सत्ता में आते ही वे दिल्ली को लंदन बना देंगे तो मुझे तुरंत दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की याद आ गई, जिन्होंने दिल्ली को पेरिस बनाने की बात कही थी। तिवारी ने दावा किया, ‘न शीला दीक्षित को कुछ करना था और न ही केजरीवाल को कुछ करना है।’’

उन्होेंने कहा कि हम केजरीवाल से पूछना चाहते हैं कि अगर आप दिल्ली को लंदन से भी खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो पिछले दो सालों में आपके पीडब्लूडी विभाग में सड़कों को सुंदर बनाने, आपके विभागीय आयुक्त ने अनधिकृत कालोनियों को नियमित कर विकास शुरू करने और गांव की समस्याओं के समाधान के लिए क्या किया? केजरीवाल पर निशाना साधते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने सवाल किया कि आपने दिल्ली को राजनीतिक धोखा दिया। आपने दिल्ली की जनता को अपने भ्रष्टाचारी मंत्रियों पर छोड़ दिया और खुद दिल्ली के पैसे से अपनी पार्टी का विस्तार करते रहे। मनोज तिवारी ने कहा कि नगर निगमों की आर्थिक समस्याएं आज या कल में पैदा नहीं हुई हैं और इनके लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकारें भी उतनी ही जिम्मेदार हैं जितनी वर्तमान केजरीवाल सरकार है। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि 2004 से लेकर 2007 तक कांग्रेस केंद्र, दिल्ली और नगर निगम तीनों जगह सत्ता में थी और कांग्रेस नेता अजय माकन उस सरकार का हिस्सा थे, तब ऐसा कोई प्रयास क्यों नहीं किया गया जो आज करने का दावा वह कर रहे हैं? भाजपा नेता ने कहा कि हमें दिल्ली को एक उत्तम प्रदेश बनाना है, एक बेहतर दिल्ली बनाना है न कि लंदन या पेरिस।

उन्होंने कहा है कि बेहतर होगा कि केजरीवाल और कांग्रेस दोनों ही दिल्ली की जनता को गुमराह करने के बजाए अपनी ठोस योजना बताएं? तिवारी ने दिल्ली की जनता को यह विश्वास दिलाया कि वे केंद्रीय योजनाओं को दिल्ली में लागू करवाएंगे और केंद्र व दिल्ली दोनों सरकारों पर दबाव डालकर अनधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण, देहात व शहरीकृत गांवों में लाल डोरे विस्तार व विकास और दिल्ली के सभी इलाकों को उत्तम व बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे।

First Published on March 7, 2017 2:54 am