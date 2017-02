वैलेंटाइन्स डे पर पति ने आरी से काटकर की पत्नी की हत्या, शव से साथ 3 दिन तक सोया

मंगलवार को जहां पूरी दुनिया प्यार का त्योहार मनाने में जुटी थी, वहीं पूर्वी दिल्ली की पुलिस एक मामले की छानबीन में लगी हुई थी। दिल्ली के मधु विहार इलाके में रहने वाले एक प्लंबर ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर शव को टुकड़ों में काट डाला। इसके बाद पत्नी का सिर कमरे की एक खूंटी पर टांग दिया। शव से दुर्गंध आने के बाद पड़ोसियों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। यह भी जानकारी मिली है कि सुबोध कुमार (40) तीन दिनों तक पत्नी के शव के साथ ही कमरे में सोया। मंगलवार को उसने आरी खरीदी और फिर शव को काटकर दफनाने की कोशिश कर रहा था।

टाइम्स अॉफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पड़ोसियों ने जब सुबोध से इस बारे में सवाल किए तो उसने पत्नी की हत्या की बात कबूली। बाद में पुलिस ने घर में घुसकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि कुमार अपनी पत्नी मनीषा और दो बेटियों के साथ चंदर विहार में रहता था। उसकी बेटियों की उम्र 12 और 9 साल है। हत्या के दो दिन पहले ही उसने बेटियों को उनकी नानी के यहां रांची भेज दिया था। पड़ोस में रहने वाली आरती ने बताया, ‘चंदर और उसकी पत्नी अकसर झगड़ा करते थे और वह पत्नी के साथ बेटियों को भी पीटता था।’ पूछताछ में सुबोध कुमार ने कबूला कि छह महीने पहले उसने दूसरी शादी कर ली है और दूसरी पत्नी वहीं पास के कमरे में रहती है।

पुलिस ने बताया कि मनीषा को कुमार की दूसरी शादी के बारे में पता चल गया था और वह तलाक की मांग कर रही थी। हत्या के दिन यानी शनिवार को दोनों में जमकर झगड़ा हुआ। कुमार ने कबूला कि उसने हत्या के बाद शव को घर पर ही रखा। डीसीपी ओमवीर सिंह ने कहा, ‘हमने सुबोध के खिलाफ हत्या और सबूत मिटाने का मामला दर्ज कर लिया है।’ सुबोध ने बताया कि वह मनीषा को रास्ते से हटाना चाहता था। शनिवार को दोनों में झगड़ा हुआ। उसने लोहे की पाइप से मनीषा के सिर पर वार किया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। उसने शव के घाव साफ किए और शव को तकिए से ढककर बेड पर रख दिया। इसके बाद उसने खाना खाया और शव के साथ ही सो गया।

उसने बताया, ‘अगली सुबह मैंने शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की, लेकिन गली में बहुत भीड़ थी।’ पुलिस ने बताया कि आरोपी ने सोमवार को भी कोशिश की लेकिन पकड़े जाने के डर से वह शव को कहीं ले नहीं जा सका। उसने बताया कि जब शव से दुर्गंध आने लगी तो कपड़े से खिड़की ढक दीं जिससे बदबू बाहर न जा सके। पड़ोसियों को हत्या के बारे में तब पता चला जब सुबोध ने पोछा लगाने के लिए दरवाजा खोला। पुलिस का कहना है कि सुबोध की दूसरी पत्नी मुनिया की तलाश जारी है। जांच में पता चल पाएगा की हत्या में मुनिया का भी हाथ था या नहीं।

पुणे: इंफोसिस ऑफिस के अंदर महिला इंजीनियर की गला घोंटकर हत्या, सिक्योरिटी गार्ड गिरफ्तार, देखें वीडियो ः

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 15, 2017 7:55 am