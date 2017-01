लॉक-अप में पिटाई से हुई मौत, पुलिसवालों ने ठिकाने लगा दी लाश, दिखाया खुदकुशी का केस

दिल्ली में मेट्रो स्टेशन के बाहर गुरुवार को मिले एक शव के मामले में पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक, उत्तरपश्चिमी दिल्ली के आदर्श नगर पुलिस स्टेशन में 24 साल के एक फल बिक्रेता को कथित तौर पर लॉक-अप में इस तरह पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। इतना ही नहीं, शख्स की मौत के बाद पुलिसवालों ने लाश को ठिकाने लगा दिया। पुलिस वालों ने पहले तो इसे खुदकुशी का केस दिखाया और बाद में इसे थाने से भागने की नाकाम कोशिश करार दिया। हालांकि जांच में हत्या किए जाने के संकेत मिले।

एसएचओ संजय कुमार और कांस्टेबल कुलदीप, सुरेंदर और इंद्राज समेत पांच अन्य पुलिसकर्मियों को गैर इरादतन हत्या, गलत तरीके से बंधक बनाने और सबूत नष्ट करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एक असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर से भी पूछताछ की गई, वहीं डीसीपी (उत्तर पश्चिम) मिलिंद महादेव दुंबरे की भी जांच होगी।

पुलिस ने अपने बयान में कहा था कि सोमपाल को पुलिस ने उसके खिलाफ दर्ज तीन मामलों में पूछताछ के लिए गत 28 दिसम्बर को बुलाया था। पूछताछ के बाद शायद गिरफ्तारी के भय से उसने पुलिस थाने की इमारत से छलांग लगा दी और उसकी मौत हो गई। हालांकि अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक कहा जा रहा है कि पूछताछ के दौरान तीन पुलिसकर्मियों ने सोमपाल को बुरी तरह पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद एसएचओ संजय कुमार ने कथित तौर पर शव को मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन के पास फेंकने का आदेश दिया।

अगले दिन गुरुवार को राह चलते लोगों ने शव को देखा और पीसीआर को जानकारी दी। सोमपाल के शव को बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल ले जाया गया और मुर्दाघर में रखा गया। शव की पहचान के लिए जांच की गई और पता लगा कि एक दिन पहले सोमपाल को पुलिस ने हिरासत में लिया था।

First Published on January 2, 2017 9:57 am