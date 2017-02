दिल्ली: नेत्रहीन स्कूल में आठवीं के छात्र के साथ यौन दुष्कर्म का मामला

अमर कालोनी इलाके के नेत्रहीन स्कूल में 12वीं की पढ़ाई करने वाले एक छात्र ने स्कूल में पढ़ने वाले आठवीं के छात्र के साथ यौन दुष्कर्म किया। आरोपी पवन यादव के खिलाफ स्कूल के उपप्राचार्य एसपी सिंह ने सोमवार को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने देर रात आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जिले के पुलिस उपायुक्त रोमिला बनियां के मुताबिक 20 साल का आरोपी और पीड़ित छात्र दृष्टिहीन हैं और बीते लंबे समय से इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। आरोपी छात्र ने पहले भी स्कूल के कुछ अन्य बच्चों से इस तरह की घटना की थी लेकिन तब उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया गया था। पीड़ित बच्चे की उम्र दस और 13 साल है। तब कहा गया था कि अब उसके अंतिम साल की परीक्षा होने वाली है लिहाजा उसके भविष्य को देखते हुए उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया। तीन फरवरी को उसने आठवीं में पढ़ने वाले एक अन्य नाबालिग छात्र के साथ ऐसी ही घटना को अंजाम दिया। इस बार मामला स्कूल प्रशासन के साथ पीड़ित छात्र के परिजनों तक पहुंच गई और फिर पुलिस धारा 377 के तहत मामले की जांच कर रही है।

कार में जलकर चालक की मौत

मंडोली के वजीराबाद रोड पर मंगलवार देर रात टाटा इंडिगो कार में चालक की कार में ही जलकर मौत हो गई। कार से शव के अवशेष निकाले गए। मृतक की पहचान 38 साल के सचिन त्यागी (38) के रूप में हुई है। सचिन त्यागी अपनी मां, पत्नी ममता, एक बेटा बेटी और एक भाई गौरव के साथ गली नंबर- 13, मंडोली विस्तार में रहता था। वह आॅल इंडिया टूरिस्ट परमिट लेकर कार को कैब में चला रहा था। इस समय उसकी कार नोएडा के कॉल सेंटर में लगी हुई थी। मंगलवार रात वह मंडोली में घर के पास वजीराबाद रोड पर सर्विस लेन में कार पार्क करने लगा। रात करीब 11 बजे उसमें आग लग गई। करीब 20 मिनट बाद कार का गेट खोला गया तो सचिन का शरीर जल चुका था और उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में शार्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका है।

वहीं, सुभाष प्लेस इलाके में एचडीएफसी बैंक के मैनेजर को दो स्कूटी पर सवार तीन बदमाशों ने दिनदहाड़े पिस्तौल के बल पर लूट लिया। बदमाशों ने खुद को कंझावला गिरोह का सदस्य बताकर लूटपाट की और फरार हो गया। मैनेजर से ढाई तोले की सोने की चेन, ढाई तोले का कड़ा, हीरे की एक अंगूठी और नकदी लेकर फरार हो गए। जाते-जाते मैनेजर के निवेदन पर पांच सौ रुपए राह खर्चा देकर बमदाश फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है।

बिहार स्टाफ परीक्षा का पर्चा लीक; पुलिस ने आयोग के सचिव को हिरासत में लिया

First Published on February 9, 2017 3:21 am