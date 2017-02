दिल्ली: मेट्रो की मैजेंटा लाइन की समयसीमा सितंबर तक के लिए बढ़ी

दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) की जनकपुरी-नोएडा मैजेंटा लाइन शुरू करने की समयसीमा इस साल सितंबर तक के लिए बढ़ा दी गई है। जमीन अधिग्रहण के मुद्दे से जूझ रही यह परियोजना दिसंबर 2016 तक पूरी होने की अपनी समयसीमा पर खरी नहीं उतर सकी। यह संशोधित आंकड़ा डीएमआरसी के तीसरे चरण की परियोजना की प्रगति रिपोर्ट का हिस्सा है। प्रस्तावित मैजेंटा लाइन आठ पश्चिम दिल्ली को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के घरेलू टर्मिनल के रास्ते नोएडा से जोड़ेगी। हालांकि उसके कुछ हिस्सों के क्रमश: अप्रैल व जून में खुलने की संभावना है। रिपोर्ट कहती है कि दिसंबर 2016 तक निर्माण कार्य करीब 95.97 फीसद पूरा हो चुका है। बॉटैनिकल गार्डन-कालकाजी खंड के अप्रैल, 2017 तक खुल जाने की संभावना है।

32 किलोमीटर लंबी इस पूरी लाइन के सितंबर, 2017 तक पूरा हो जाने का लक्ष्य है। वैसे दिल्ली मेट्रो ने 59 किलोमीटर लंबी पिंक लाइन के पूरी तरह चालू होने जाने की कोई समयसीमा नहीं तय की है, लेकिन उसका एक हिस्सा मजलिस पार्क लाजपत नगर खंड के सितंबर, 2017 तक पूरा कर लेने का लक्ष्य है। वहीं लाजपत नगर-शिव विहार खंड का लक्ष्य तब निर्धारित किया जाएगा जब त्रिलोकपुरी और हसनपुर में पुनर्वास से जुड़े मुद्दे का समाधान हो जाएगा।

वहीं आइटीओ-कश्मीरी गेट ‘धरोहर गलियारे’ के मार्च तक खुलने की संभावना है। 11 किलोमीटर लंबे मुंडका-बहादुरगढ़ खंड और 4 किलोमीटर लंबे द्वारका-नजफगढ़ खंड के क्रमश: जून और दिसंबर तक पूरा होने का लक्ष्य है। डीएमआरसी प्रमुख मंगू सिंह ने पहले कहा था कि मेट्रो के तीसरे चरण विस्तार के हिस्से मैजेंटा और पिंक लाइन को एक साथ खोलने के बजाए छोटे-छोटे खंडों में खोला जाएगा।

First Published on February 7, 2017 2:23 am