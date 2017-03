दिल्ली नगर निगम: जद(यू) के बाद लोजपा भी उतरी मैदान में, जारी की उम्मीदवारों की पहली सूची

लोक जनशक्ति पार्टी दिल्ली नगर निगमों के सभी सीटों पर उम्मीदवार खड़े करेगी। पार्टी की केंद्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष चिराग पासवान की अगुवाई में हुई संसदीय बोर्ड की बैठक में तीस उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की गई। उनके मुताबिक प्रीति सिंह (अलीपुर), लक्ष्मी सिंह (होलंबी खुर्द), नीतू चौहान (कादीपुर), महारानी देवी(झरौदा), नरेंद्र सिंह चौहान (कमालपुर), दिलावर (मुकुंदपुर), अनिल कुमार (स्वामी श्रधानंद कालोनी), कलिमुल्ला (बवाना), कर्मवीर लाकड़ा (मुंडका), राज जतन शर्मा (प्रेम नगर), नवीन शर्मा (सदर बाजार), क्रांति देवी (सैनिक एंक्लेव),सूर्यकांत वर्मा (विकास नगर), निहारिका (ककरौला), प्रभु राम (घूमनहेड़ा), रचना कटारिया (गोकुलपुरी), मंजू (सबोली), शकुंतला देवी(करावल नगर ईस्ट), हसीन बानो (सोनिया विहार), रेखा (सादतपुर), शहजाद (अमन विहार),मनोज नारायण (कमला नगर), मूर्ति (ख्याला), रामजी दास संधू (तिलक नगर), राजेश कुमार(दिचाऊं कला), पूनम यादव (शिव विहार),संगीता देवी (आरकेपुरम), सुरेश कुमार (रोहिणी-सी)और प्रमिला देवी (गोपाल नगर) पार्टी के उम्मीदवार होंगें। आने वाले दिनों में बाकी उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जाएंगे।.

गोलीबारी में पति की मौत, पत्नी और बेटी घायल

हर्ष विहार इलाके में पत्नी और बेटी के साथ शादी से लौट रहे एक परिवार पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गर्इं। मोटरसाइकिल पर सवार इस परिवार पर हुई गोलीबारी में परिवार के मुखिया की मौके पर ही मौत हो गई जबकि उनकी पत्नी और तीन साल की बच्ची बुरी तरह घायल हैं। गोलीबारी में बच्ची को भी छर्रे लगे हैं। उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। शुरुआती जांच में पुलिस को यह आपसी रंजिश प्रतीत हो रहा है। जिले के पुलिस अधिकारी के मुताबिक, मंगलवार रात हर्ष विहार इलाके में रहने वाले ओमपाल पत्नी बबीता और बेटी दया के साथ शादी से मोटरसाइकिल से लौट रहे थे। उसी दौरान मोटरसाइकिल सवार कुछ युवकों ने उन पर ताबड़तोड़ गोली चला दी। बदमाशों का केंद्र ओमपाल थे जिसमें वे सफल हो गए। गोलियों से छलनी ओमपाल की मौके पर मौत हो गई। उनकी बच्ची को भी छर्रा लगे।

दिल्ली हाई कोर्ट ने अरुण जेटली के बैंक खातों की जानकारी वाली केजरीवाल की याचिका को किया खारिज

First Published on March 2, 2017 3:54 am