दिल्ली: ABVP के खिलाफ कई छात्र संगठनों ने निकाला मार्च, दलितों हमलों से लेकर नजीब तक का उठा मुद्दा

संघ से जुड़ी एबीवीपी के खिलाफ शनिवार को एक और मार्च निकाला गया जहां अभिव्यक्ति की आजादी के अलावा भी कई मुद्दे उठे। इस मार्च में नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ उबलते असंतोष को रंगों, पोस्टरों और कविता के जरिए आवाज दी गई। उत्तरी परिसर में 22 फरवरी को हुई हिंसा में एबीवीपी की भूमिका के खिलाफ ‘सिटिजंस मार्च’ एक ऐसे मंच में तब्दील हो गया जहां दलितों पर हमले से लेकर जेएनयू के लापता छात्र नजीब तक का मुद्दा उठा। खास बात यह रही कि एबीवीपी की रैली की तरह प्रदर्शनकारी तिरंगा भी लेकर चल रहे थे। गुजरात में दलितों के प्रतिरोध का चेहरा जिग्नेश मेवानी और नजीब की मां भी रैली में मौजूद थीं। राशिद और खालिद को रामजस कॉलेज में एक कार्यक्रम में बुलाए जाने का एबीवीपी ने विरोध किया था।

छात्रों ने अपने चेहरे लाल, नीले और पीले रंगों से पोत रखे थे। उन्होंने एबीवीपी के खिलाफ नारे लगाए और उर्दू में हाथ में पोस्टर लेकर जातिवाद, पितृसत्तात्मकता और ‘फासीवाद’ से आजादी दिलाने के लिए नारे लगाए। मंडी हाउस से लेकर संसद मार्ग तक समूचे मार्ग पर प्रदर्शनकारियों ने रंगीन चॉक से प्रतिरोध का संदेश लिखा। जेएनयू के संगठन डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन (डीएसएफ) के सचिव प्रतिम घोषाल ने कहा, ‘हमारा लक्ष्य अभिव्यक्ति की आजादी पर हमले के साथ ही अन्य मुद्दों को भी उजागर करना है। आप जो देख रहे हैं वह भाजपा सरकार के खिलाफ कई मुद्दो पर विशेषकर छात्र समुदाय में उबलते असंतोष का प्रकटीकरण है’। रैली में डूटा की अध्यक्ष नंदिता नारायण, छात्र नेता कन्हैया कुमार, स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव, आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुचेता डे, आइसा (दिल्ली) के अध्यक्ष नीरज कुमार, दिल्ली विश्वविद्यालय की आभा हबीब देव, कविता कृष्णन, शहला राशिद, जेएनयू छात्रसंघ के अध्यक्ष मोहित कुमार व उनकी टीम ने शिरकत की। पहले आए बयानों का उल्लेख कर प्रदर्शनकारियों ने तंज कसा। मसलन छात्रों ने कहा कि सरकार पूछती है 20 साल की गुरमेहर कौर के दिमाग में जहर किसने भरा, लेकिन उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि जब भगत सिंह को फांसी लगी तो उनकी उम्र क्या थी। उन्होंने कहा-छात्र क्या पहनेंगे क्या बोलेंगे इसे सरकार नहीं तय कर सकती।

जंतर-मंतर में छात्रों के प्रदर्शन में पहुंचे जद (एकी) के राज्यसभा सांसद केसी त्यागी और सीताराम येचुरी ने आश्वासन दिया कि रामजस विवाद को संसद में उठाया जाएगा। जंतर मंतर पर छात्रों की सभा में जेएनयू के पूूूूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार भी पहुंचे। इसके अलावा योगेंद्र यादव भी वहां छात्रोें के बीच मौजूद रहे।माकपा नेता सीताराम येचुरी ने कहा-आपको यहां पढ़ाई और लड़ाई दोनों करनी है। देश आपके साथ है। भाजपा और एबीवीपी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा-कौन राष्ट्रवादी है और कौन नहीं है, इसका निर्णय लेने वाले ‘वे’ कौन होते हैं? नंदिता नारायण ने कहा, ‘वे अपनी बौद्धिकता से नहीं जीत पा रहे हैं, इसलिए हिंसा का रास्ता अपना रहे हैं। हमारा राष्ट्रवाद, भारतीयता में हैं ना कि इसमें कि हिंदू कौन है’। उमर खालिद ने कहा, ‘वे कहते हैं कि मेरे बोलने से छात्र भड़कते हैं। मैं कहता हूं कि आपको भड़कना भी चाहिए। असमानता के खिलाफ लड़ने वालों को बिलकुल भड़कना चाहिए। क्योंकि अब गुलामी के दिन खत्म हो गए हैं’। रैली की शुरुआत मंडी हाउस पर जेएनयू की निवेदिता मेनन के संबोधन के साथ हुई।

First Published on March 5, 2017 2:50 am