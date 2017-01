एक किसिंग वीडियो से क्रेजी सुमित ने कमाए 70 हजार रुपए, पुलिस ने पूछताछ कर छोड़ा

कनॉट प्लेस में शूट किए गए एक किसिंग प्रैंक से विवादों में आए और यूट्यूब चैनल “The Crazy Sumit” को चलाने के आरोपी को पुलिस की गिरफ्त में आया था। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक आरोपी का वास्तविक नाम सुमित कुमार सिंह है और वीडियो में जिन लड़कियों को किस किया गया वह उसकी टीम की साथी थीं। हालांकि 21 साल के सुमित ने बताया कि उसने यह वीडियो यूट्यूब के जरिए कमाई करने के लिए डाला था। गुड़गांव से सुमित के साथ उसके साथी कैमरामैन को भी हिरासत में लिया गया था, जिन्हें पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया है। पुलिस अब वीडियो में दिखने वाली लड़कियों के बयान भी ले सकती है। हालांकि पुलिस ने बताया कि अगर यह पहले से स्क्रिप्टेड भी था तब भी पब्लिक प्लेस में ऐसी अभद्रता के लिए हिरासत में लिया जा सकता है।

एक वीडियो से 70 हजार रुपए:

इस वीडियो में कैमरामैन के तौर पर काम करने वाले सत्यजीत का भी यूट्यूब पर DC Prank नाम का चैनल है। दोनों साथ में कंप्यूटर ऐप्लीकेशन में स्नातक (BCA) की पढ़ाई करते हैं और गुड़गांव से ही अपना चैनल चलाते हैं। सुमित और सत्यजीत ने बताया कि पिछले महीने किसिंग वीडियो से उन्होंने 70 हजार रुपए कमाए थे। ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (क्राइम) रविंद्र यादव ने बताया कि एक साल में उन्होंने अपने अकाउंट पर इस तरह की 35 से ज्यादा क्लिप्स डाली हैं और 1 लाख से ज्यादा हिट्स बटोरे हैं।

जानिए कैसे की थी प्रैंक बनाने की शुरुआत:

पूछताछ के दौरान सुमित ने पुलिस को बताया कि उसने करीब एक साल पहले यूट्यूब चैनल शुरू किया था। उसने कहा कि तीन साल पहले उसका एक्सिडेंट हो गया था जिस वजह से वह दो महीने तक बिस्तर पर रहा था। उस दौरान वह अक्सर प्रैंक वीडियोज देखता था और तभी दिमाग में इसके जरिए पैसे कमाने का आइडिया आया था। नए प्रैंक वीडियो को सत्यजीत ने शूट किया था। वीडियो 1 जनवरी को अपलोड किया गया। लेकिन आलोचना होने के बाद इसे हटाना पड़ा था। हालांकि तब तक कई अन्य वेबसाइट पर यह पहुंच चुका था। सुमित को इसके लिए माफी भी मांगनी पड़ी थी।

