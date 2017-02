दिल्ली: फिरौती नहीं मिलने पर अगवा बच्चे की हत्या

करावल नगर में फिरौती के लिए सात साल के बच्चे का अपहरण किया गया। फिरौती की रकम नहीं मिलने और बच्चे के शोर मचाने पर आरोपियों ने उसे यमुना नदी में फेंक दिया। मामले में ढाई लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। रविवार को पुलिस ने बच्चे का शव गीता कालोनी पुश्ते के पास यमुना नदी से बरामद किया। पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस की मदद से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनकी पहचान 20 साल के विकास और 19 साल के लक्ष्मण उर्फ आर्या के रूप में हुई है। पुलिस तीसरे आरोपी को भी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आरोपी विकास पीड़ित परिवार का पड़ोसी है। सात साल का अंदाज परिवार के साथ ए ब्लॉक, न्यू सभापुर, करावल नगर में रहता था। उसके परिवार में पिता स्वर्ण कुमार मिश्रा, मां, एक भाई व दो बहनें हैं।

अंदाज एक निजी स्कूल में पहली कक्षा में पढ़ता था। 20 फरवरी को वह घर के बाहर से गायब हो गया। परिजनों ने करावल नगर थाने में सूचना दी और पुलिस ने जांच शुरू की। 22 फरवरी को अंदाज के चाचा विनोद कुमार मिश्रा के मोबाइल पर फोन आया और ढाई लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। पुलिस ने फोन नंबर के आधार पर छानबीन शुरू कर दी। बदमाशों ने दोबारा फोन कर करावल नगर के एक खाली प्लॉट में फिरौती की रकम पहुंचाने को कहा। पुलिस ने शुक्रवार को करावल नगर से विकास नामक युवक को पकड़ लिया। साथ ही अंकित भी दबोचा गया। आरोपियों ने बताया कि मोमोज खिलाने के बहाने वे अंदाज को ले गए थे। बच्चे ने जब घर जाने की जिद की तो आरोपी उसे आइएसबीटी के पास यमुना नदी के पुल पर ले गए और नीचे फेंक दिया। पुलिस उपायुक्त एके सिंगला के नेतृत्व में टीम ने रविवार दोपहर गीता कालोनी के पास से उसका सड़ा-गला शव बरामद किया।

First Published on February 27, 2017 2:10 am