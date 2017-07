दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला- कश्मीरी विस्थापित 170 शिक्षक किए जाएंगे स्थायी

दिल्ली सरकार ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण कैबिनेट फैसले में राजधानी के सरकारी स्कूलों में अनुबंध पर काम कर रहे 170 विस्थापित कश्मीरी शिक्षकों को स्थायी करने को मंजूरी दी है जिसके लिए भर्ती नियमों में बदलाव लाया जाएगा। इसके साथ ही आत्महत्या करने वाले भूतपूर्व सैनिक राम किशन ग्रेवाल को अनुकंपा दिए जाने के विवादित फैसले को कैबिनेट एक बार फिर से मंजूरी दी है। कैबिनेट फैसलों पर प्रेस को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, ‘कश्मीरी विस्थापित शिक्षक जो 1994 से दिल्ली सरकार के साथ काम कर रहे हैं, वैसे 170 शिक्षकों को फायदा मिलेगा। उस समय विशेष परिस्थितियों में बेघर होकर आए लोगों को दिल्ली सरकार ने अनुबंध पर काम पर रखा था, उन्हें स्थायी करने का फैसला आज कैबिनेट ने लिया है। इससे जिन परिवारों का हिंसा में घर छूटा उन्हें बड़ी राहत मिलेगी’। कैबिनेट निर्णय के मुताबिक 1994 से अनुबंध पर काम कर रहे शिक्षकों के लिए भर्ती नियमों में बदलाव कर एक बार छूट दी जाएगी। यह छूट, उम्र, भर्ती के तरीके (सीधे तौर पर भर्ती से छूट) और सीटेट (बाध्यता नहीं रहेगी) में दी जाएगी। सरकार के इस फैसले को लागू करने में 13 करोड़ रुपए का वार्षिक खर्च आएगा।

आत्महत्या करने वाले हरियाणा के भूतपूर्व सैनिक राम किशन ग्रेवाल को अनुकंपा दिए जाने के दिल्ली सरकार के फैसले को कैबिनेट ने एक बार फिर से मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने पूर्व में मृत राम किशन ग्रेवाल को 1 करोड़ रुपए की अनुकंपा राशि देने का फैसला लिया था, लेकिन उपराज्यपाल ने उसे नामंजूर कर दिया था। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि कैबिनेट ने इसे फिर से मंजूरी दी है। सिसोदिया ने कहा कि स्वर्गीय ग्रेवाल ने पूर्व सैनिकों के मुद्दे पर काम किया था, सैनिक जो अमरनाथ यात्रियों को, देश को बचा रहे हैं, इसलिए सैनिक को किसी दायरे में बांधना उचित नहीं है। कैबिनेट ने यकृत और पित्त विज्ञान संस्थान के फेज-2 विस्तार कार्यक्रम को भी मंजूरी दी है। जिसके तहत वर्तमान 150 बिस्तरों की संख्या को बढ़ाकर 550 किया जाएगा। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि इस विस्तार योजना पर करीब 500 करोड़ रुपए खर्च होगा। जिसका फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलेगा क्योंकि यह पूरे देश में अपने तरह का एक विशिष्ट संस्थान है। इसके साथ ही कैबिनेट विधानसभा के मानसून सत्र को भी मंजूरी दी जो तकनीकी रूप से वर्तमान सत्र का अगला भाग होगा। विधानसभा का यह चार दिवसीय सत्र 8 अगस्त से बुलाया गया है।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on July 13, 2017 5:02 am