जज ने हाई कोर्ट को भेजी लंबी शिकायत, लिखा- वकीलों ने मुझे बना लिया “बंधक”, नहीं चलाने दी अदालत

पटियाला कोर्ट के जज का आरोप है कि कुछ वकीलों ने उन्हें बंधक बना लिया था और अदालत नहीं चलने दी। यह आरोप मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आशीष गुप्ता ने लगाया है। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को लिखित में शिकायत भी दी है। शिकायत में कहा गया है कि बार काउंसिल के वकीलों ने उन्हें 23 तारीख को अदालत नहीं चलाने दी और उन्हें कोर्टरूम के अंदर बंधक बना लिया। लिखित शिकायत में यह भी कहा गया है कि वकीलों ने कोर्ट के बाहर भी हंगामा किया था। शिकायत में लिखा गया है, ’21 दिसंबर को जब शिकायतकर्ता का बयान दर्ज किया जा रहा था तब भी उन वकीलों ने मुझे डराने की कोशिश की। जिससे मैं अदर तक डर गया। मुझे कोर्ट चलाने की नहीं दी गई। काफी हंगामा भी किया।’

इंडियन एक्सप्रेस को जानकारी मिली है कि उस दिन मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आशीष गुप्ता एक वकील की बेटी से जुड़े एक केस की सुनवाई कर रहे थे। उसने एक शख्स पर आरोप लगाया था कि उसने उसका बेग छीनकर उसे गाड़ी से बाहर फेंक दिया था। पुलिस उस शख्स की कस्टडी चाहती थी। कोर्ट में मामला चल रहा था तब मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आशीष गुप्ता आरोपी के वकील से कुछ सवाल कर रही थे जिसपर न्यू दिल्ली बार असोसिएशन (NDBA) ने हंगामा किया। NDBA के सचिव नीरज के मुताबिक, आरोपी का बयान लिखा जा चुका था उसके बावजूद जज सवाल पूछ रहे थे और उसे कानूनी सहायता देने की भी बात कर रहे थे। इसपर नीरज ने आवाज उठाई और कहा कि कानूनी सहायता देनी ही है तो महिला को दी जाए जिसने शिकायत की है। इसपर ही हंगामा शुरू हुआ था।

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आशीष गुप्ता ने डिस्ट्रिक्ट जज अमर नाथ, न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट को भी लिखा है। शिकायत में एसोसिएशन के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की गुजारिश की गई है।

First Published on December 25, 2016 9:08 am