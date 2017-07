दिल्ली: ट्रैफिक में फंसी पत्रकार राणा अय्यूब, तो कांवरियों पर बरसीं, कहा- कोई इनका इलाज करेगा क्या?

सावन का महीना होने की वजह से इस वजह बड़ी संख्या में कांवरिये दिल्ली से होकर गुजर रहे हैं। इस वजह से कई जगहों पर ट्रैफिक जाम की भी स्थिति पैदा हो जाती है। ऐसे ही एक ट्रैफिक जाम में पत्रकार राणा अय्यूब फंस गई तो उन्होंने कांवरियों पर अपनी अपनी भड़ास निकाली। राणा अय्यूब ने ट्वीट कर कहा, ‘ निजामुद्दीन से डोमेस्टिक हवाई अड्डा पहुंचने में दो घंटे लग गये, अपना फ्लाइट लगभग मिस ही कर चुकी थी, क्या कोई इन कांवरियों पर लगाम नहीं सकता जिन्होंने पूरा ट्रैफिक बिगाड़ रखा है।’ बता दें कि निजामुद्दीन से डोमेस्टिक एयरपोर्ट की दूरी लगभग 19 किलोमीटर है, और गुरुवार सुबह दिल्ली में झमाझम बारिश होने की वजह से भी कई इलाकों में जाम लगा हुआ था। इस वजह से कई लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में देरी हुई। लेकिन राणा अय्यूब ने जब ये ट्वीट किया तो उन्हें कई लोगों का गुस्सा भी झेलना पड़ा।

Took 2 hours to reach domestic terminal from Nizamuddin, almost missed my flight . Can somebody rein in the Kanwariyas who have messed it up — Rana Ayyub (@RanaAyyub) July 20, 2017



ट्विटर पर कृष्णा नाम के एक यूजर ने सड़क पर नमाज पढ़ने वाले लोगों की तस्वीर लगा कर लिखा, ‘एयरपोर्ट जा रही मैडम का रास्ता रोकते कांवरिये।’ अजहर नाम के शख्स ने लिखा, ‘ कांवरियों को दोष देना गलत है, सावन होने की वजह से आपको पता होगा कि ये कांवर यात्रा का मौसम है, इसी के मुताबिक आपको प्लान करना चाहिए था।’ आदित्य त्रिवेदी नाम के एक यूजर ने लिखा, ‘ जाम कांवरियों की वजह से नहीं, बारिश की वजह से लगी है, आप ट्रैफिक के मुद्दे को भी कम्युनल क्यों बनाना चाहती हैं।’ स्वपनिल पांडेय नाम के एक यूजर ने लिखा, ‘ जिस तरह अल्पसंख्यक नमाज के वक्त पूरा इलाका जाम कर देते हैं, उसी तरह हिन्दुओं को भी अपने धार्मिक अधिकार को इस्तेमाल करने का हक है।’ एक यूजर का कहना है कि शायद आपको गूगल का इस्तेमाल करना नहीं आता है क्योंकि ये आपके प्रोपेगेंडा को सूट नहीं करेगा ना।’

Kawariha blocking madam way to airport pic.twitter.com/pmpQy3UKke — krishna (@madamCold) July 20, 2017

Some more kawariya in bibi’s path pic.twitter.com/VayOKSdRHm — krishna (@madamCold) July 20, 2017

Very Unfair, Being a Sawan month u might be knowing about Kanwars,should have planned accordingly.लिखते आपलोग हो झेलना सबको पड़ता है — Azhar (@Azhariskhan) July 20, 2017

It is not due to Kanwariyas , it is because of rain . Why you want to communalise even the Traffice issue. Go get a life — Aditya Trivedi (@AdityaTrivedi_) July 20, 2017

After all majority hv all the rights to carry out their religious rights as much as minority blocking entire area during namaj have! — Swapnil Pandey (@swapy6) July 20, 2017

I don’t know if she is aware of this feature of google. Because it might not suit propaganda na — Hemant Mehta (@hem15m) July 20, 2017

First Published on July 20, 2017 2:48 pm