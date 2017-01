चुनौती 2017: गिरफ्तारियों में तेजी और वो गुमशुदा छात्र…

जेएनयू के छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर देशद्रोह का आरोप लगाने के बाद उसकी गिरफ्तारी से लेकर जेएनयू के ही छात्र नजीब को खोज पाने में नाकाम हो रही दिल्ली पुलिस के लिए बीता साल कई चुनौतियां छोड़ गया। तत्कालीन पुलिस आयुक्त भीमसेन बस्सी जिस तरह केंद्र सरकार की हां में हां मिलाते हुए दिल्ली की चुनी हुई आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए मुसीबत बन गए थे, आप विधायकों की लगातार गिरफ्तारी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपनी हद में रहने की हिदायत देने वाले बस्सी के जल्दबाजी में कन्हैया की गिरफ्तारी के फैसले भेल ही केंद्र सरकार के निर्देश पर हुई हो।

नए साल तक दिल्ली पुलिस जेएनयू के लापता छात्र नजीब की तलाश नहीं कर सकी। क्रिकेट सट्टेबाजी से लेकर सांसद फूलन देवी और तिहाड़ जेल से फरार होने जैसे गंभीर मामले के खुलासे में पुलिसिया साख बरकरार रखने के लिए जाने जाने वाले दिल्ली पुलिस नजीब की तलाश और उसके बारे में जानकारी देने वालों को दस लाख की मोटी रकम इनाम में देने की घोषणा के बाद भी पुलिस के हाथ अभी तक खाली होना सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। पहले जिले के अतिरिक्त उपायुक्त की निगरानी में एसआइटी और फिर तेजतर्रार अपराध शाखा को मामला सौंपने के बाद भी नजीब के बारे में कुछ सुराग नहीं मिलना और फिर इस बाबत कोर्ट के सख्त निर्देश ने पुलिस को परेशान कर दिया है। जेएनयू के नाली-खड़ंजे और कई किलोमीटर दूर जंगल तक ढूंढने से लेकर देश के कई राज्यों के उन तमाम ठिकानों पर दबिश देने के बाद भी सफलता नहीं मिलने से यह चुनौती बरकरार बनी हुई है।

राष्ट्रपति ने मंज़ूर किया नजीब जंग का इस्तीफा; अनील बैजल हो सकते हैं दिल्ली के नए उपराज्यपाल

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 2, 2017 12:55 am