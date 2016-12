नजीब अहमद के रूम पार्टनर का लाई डिटेक्टर टेस्ट करेगी दिल्ली पुलिस

जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) के लापता छात्र नजीब अहमद के मामले में दिल्ली पुलिस ने उसके रूम पार्टनर काजिम का लाई डिटेक्टर टेस्ट करने का फैसला किया। यह टेस्ट बुधवार (21 दिसंबर) को होगा। क्राइम ब्रांच की एक टीम मंगलवार को यूनिवर्सिटी पहुंची थी। लगभग 600 पुलिसकर्मी पूरे कैंपस में नजीब की तलाश कर रहे हैं। उन पुलिसकर्मियों में डीसीपी के साथ दर्जनों सीनियर अफसर भी मौजूद थे। जेएनयू के स्टूडेंट्स का आरोप है कि दिल्ली पुलिस नजीब को खोजने में जानबूझकर देरी कर रही है। JNUSU के अध्यक्ष मोहित पांडे ने मीडिया के बात करते हुए पिछले महीने कहा था, ‘पुलिस नजीब को ढूंढने के लिए कोई एक्शन ही नहीं ले रही है। वे लोग अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। जिन लोगों ने उसे मारा उनसे भी कोई पूछताछ नहीं की जा रही।’

दिल्ली हाई कोर्ट ने 14 दिसंबर को दिल्ली पुलिस को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के एक हजार एकड़ में फैले परिसर का “कोना-कोना” छान मारने का आदेश दिया था। अदालत ने पुलिस से छतों, पानी की टंकियों, हॉस्टलों, क्लासरूम और खुले मैदानों के खोजी कुत्तों की मदद से छानबीन के लिए कहा था।

जेएनयू के स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का छात्र नजीब अहमद 15 अक्टूबर से कथित तौर पर लापता है। उसका लापता होने से एक रात पहले कैंपस में उसका झगड़ा हुआ था। जेएनयू के ही एक छात्र ने दावा किया था कि जब विश्वविद्यालय के छात्र नजीब अहमद की कुछ एबीवीपी समर्थकों के साथ कथित झड़प हुई थी, उस समय उसकी हत्या का प्रयास किया गया था। तब से उसे ढूंढने का प्रयास जारी है।

दिल्ली पुलिस ने नजीब की जानकारी देने वाले को पांच लाख रुपए देने का ऐलान किया था। नजीब के गायब होने के बाद से JNU के स्टूडेंट और नजीब की मां कैंपस में प्रदर्शन कर रही है। उनका आरोप है कि पुलिस नजीब को ढूंढने के लिए ठीक से काम नहीं कर रही।

इस वक्त की बाकी ताजा खबरें पढ़ने के लिए क्लिक करें

संबंधित वीडियो देखिए

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on December 21, 2016 11:31 am