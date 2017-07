वामपंथी छात्र संगठनों सांप्रदायिक घटनाओं के विरोध में दिल्ली पुलिस मुख्यालय पर किया प्रदर्शन

राजधानी में हुर्इं सांप्रदायिक घटनाओं के विरोध में सोमवार को कई छात्र संगठनों ने दिल्ली पुलिस मुख्यालय (पीएचक्यू) पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद संगठनों के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को ज्ञापन देते हुए पिछले दिनों घटी घटनाओं के दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) छात्र संघ की महासचिव सतरूपा चक्रवर्ती ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं में काफी तेजी आ गई है। कुछ दिन पहले बाबा हरिदास नगर में कुछ कथित गोरक्षकों ने भैंस के बच्चों को ले जा रहे छह लोगों को बुरी तरह से पीटा गया था। इसके अलावा सराय काले खां में भी 20-25 लोगों ने एक व्यक्ति पर हमला कर उसे घायल कर दिया था। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। सतरूपा के मुताबिक, उन्होंने इन घटनाओं के मद्देनजर दिल्ली पुलिस के आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें मांग की गई है कि इन घटनाओं के दोषियों को तुरंत पकड़ा जाए।

ज्ञापन देने से पहले जेएनयू छात्र संघ के अलावा क्रांतिकारी युवा संगठन (केवाईएस) व अन्य वामपंथी छात्र संगठनों के कार्यकर्ताओं ने पुलिस मुख्यालय पर एक प्रदर्शन का आयोजन किया था। केवाईएस के शाहनवाज जमन ने कहा कि वे हिंसा की वारदात को अंजाम देने वाले असामाजिक तत्त्वों को भाजपा सरकार की ओर से मिल रहे बढ़ावे और संरक्षण की कड़ी निंदा करते हैं और पिछले दिनों घटी इन सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं की जल्द से जल्द दिल्ली पुलिस से जांच की मांग करते हैं। इसके अलावा हम राजनीतिक पार्टियों, नेताओं, सांप्रदायिक ताकतों और पुलिस के गठजोड़ को भी छानबीन का एक बिंदु बनाए जाने की मांग करते हैं, जिससे सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं पर रोक लग सके।

सांप्रदायिक घटनाओं के विरोध में पुलिस मुख्यालय पर प्रदर्शन

First Published on July 11, 2017 6:36 am