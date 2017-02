JNU में पीएचडी और एमफिल दाखिले पर विरोध, प्रकाश जावड़ेकर बोले, जिन्हें शिकायत है वो मुझसे मिलें

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पीएचडी और एमफिल में दाखिले के नए मापदंडों के खिलाफ जारी विरोध पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि जिन लोगों को शिकायत है, वह उनसे मिलने के लिए तैयार हैं। रविवार को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए जावड़ेकर ने कहा, ‘पीएचडी में दाखिले के लिए यूजीसी ने जो भी नियम बनाए हैं वो विश्व भर में स्वीकृत हैं और 799 विश्वविद्यालयों में बिना शिकायत के लागू किए जा चुके हैं। अगर एक विश्वविद्यालय के लिए समस्या है तो मैं हमेशा किसी से भी मिलने के लिए तैयार हूं।’ हालांकि, जावड़ेकर ने कहा कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने उनसे मुलाकात का समय नहीं मांगा है।

इससे पहले, छात्रों के प्रदर्शन के बाद यह बात सामने आ रही थी कि जेएनयू प्रशासन एमफिल और पीएचडी कार्यक्रमों के लिए दाखिला नीति में प्रवेश परीक्षा को 80 फीसद और साक्षात्कार को 20 फीसद तवज्जो देना जारी रख सकता है। प्रशासन ने छात्रों को आश्वासन दिया है कि सभी पक्षों के साथ बातचीत चल रही है और भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों से अपील की कि वे तत्काल अपना उपवास तोड़ें और विश्वविद्यालय के साथ सहयोग करें। इस बीच, जेएनयू छात्र संघ ने आरोप लगाया है कि विश्वविद्यालय ने संचालन समिति की बैठक के ब्योरे की पुष्टि किए बिना वक्तव्य जारी किया है और गलत तथ्य पेश किए हैं, इसलिए वे अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे।

First Published on February 6, 2017 4:11 am