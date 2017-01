चुनौती 2017: चीनी मांझे से कटती रही गर्दन

अगस्त में पतंगबाजी में चीनी मांंझे के कारण रानीबाग, तिलकनगर, आनंद विहार और विकासपुरी जैसे कई इलाके में जब एक साथ कई बच्चियों की गर्दन कटने, खेलते समय असमय मौत और एक सब इंसपेक्टर मनोज कुमार का बुरी तरह घायल होने के मामले सामने आए तो पुलिस की मुसीबतें बढ़ गर्इं। सवाल उठा कि पुलिस ने इन चीनी मांझे को किस बिना पर बिकने दिया जबकि उसपर रोक लगी हुई थी। दक्षिण-पश्चिम जिले के पुलिस उपायुक्त सुरेंद्र कुमार ने तो एहतियातन धारा लगाकर इसे रोकने और फिर उल्लंघन पर धारा 188 लगाकर आरोपियों की धरपकड़ का निर्देश देकर सख्त संदेश देने में पीछे नहीं रहे।

और कितने 16 दिसंबर!

साल 2016 के अंतिम महीने में निर्भया की बरसी के पहले, बरसी की रात और उसके दो दिन बाद जिस तरह मोतीबाग ले लेकर न्यूअशोकनगर में युवती और नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार की वारदात सामने आई उससे जहां दिल्ली फिर शर्मशार हुआ वहीं पुलिसिया सुरक्षा और खौफ को नजरअंदाज करने के प्रश्नचिह्न भी लगे। सरेआम अपहरण के बाद बलात्कार ने यह साबित कर दिया कि दिल्ली अभी भी महिलाओं के लिए असुरक्षित है। इसी तरह बलात्कार और महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित गैरसरकारी संगठन प्रजा फाउंडेशन के सर्वे ने भी पुलिस को आईना दिखाया।

दिल्ली: मोतीबाग इलाके में कार में हुआ महिला के साथ बलात्कार; आरोपी गिरफ्तार

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 2, 2017 1:16 am