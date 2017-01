दिल्ली मेरी दिल्ली: धर्म या अधर्म, फाएदे की राजनीति

धर्म या अधर्म

रामलीला जैसे आयोजन करने वाले लोग ही जब मंदिरों का अतिक्रमण करने लगें तो जन मानस का ध्यान उस ओर जाना अनायास नहीं है। ऐसा ही एक नजारा चांदनी चौक के कूचा महाजनी में दिखा। यह एशिया की सबसे बड़ी चांदी की मंडी है। बीते दिनों यहां के राधा-किशन मंदिर और हनुमान मंदिर में कुछ लोगों के अतिक्रमण करने और अवैध मकान व दुकान बनाने की खबर सामने आई। जानकारी लेने पर पता चला कि ये वो लोग हैं जो लाल किला मैदान में रामलीला का आयोजन कर धर्म की स्थापना और उसके प्रचार के काम में लगे रहते हैं, लेकिन यहां तो ‘अधर्म’ हो रहा था। किसी ने चुटकी ली और कहा, ‘वो सिर्फ दशहरे में होता है, यह काम तो साल भर चलता है। आखिर कमाएंगे तभी तो खर्च करेंगे!’

फायदे की राजनीति

आप सरकार चुनावी मौसम में दिल्ली में सबसे ज्यादा पेंशन देकर वोटरों को लुभाने की कोशिश में जुटी है। हालांकि चुनाव दिल्ली में नहीं बल्कि पंजाब में है, लेकिन यह दिल्ली के बहुत करीब है। दिल्ली और पंजाब में काफी रिश्तेदारी है। पंजाब की चुनावी जंग में उतरी आप इन दिनों दिल्ली की जमीन का बखूबी इस्तेमाल कर रही है। इसकी एक झलक प्रकाश पर्व में भी दिखी, जब केजरीवाल मोदी से पहले पटना पहुंच गए और पंजाबी भाइयों को अपना प्यार बांट आए। केजरीवाल के राजनीतिक दोस्त नीतीश कुमार ने इसी तरह बिहार विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले सभी पेंशनधारकों के खातों में सरकारी धन भिजवाया था। लोगों का कहना है कि इससे जनता के बीच चुनावी माहौल बनाने में अच्छा असर पड़ा था। शायद केजरीवाल को भी इस कदम से पंजाब चुनाव में कुछ फायदा हो।

जुबान पर लगाम

भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष इन दिनों खासे परेशान हैं, इसकी वजह है सोशल मीडिया में उनके खिलाफ चल रहा प्रचार। वे समझ गए हैं कि अब कुछ भी बोलने से पहले दो बार सोचना पड़ेगा, कि कहीं उनके मुंह से कुछ गलत तो नहीं निकल रहा है। हाल ही में एक नेता के निवास पर नोटबंदी के खिलाफ उनके मुंह से कुछ निकल गया और एक पत्रकार ने उसे रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अध्यक्ष जी ने जब उसे देखा, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब इस वीडियो पर कैसे रोक लगाई जाए, यह उनकी समझ से परे है। बहरहाल अब वे सचेत हो गए हैं और अपनी जुबान पर लगाम लगा ली है ताकि जोश में कुछ ऐसा न बोल दें कि लेने के देने पड़ जाएं।

मुख्यमंत्री की खीझ

दिल्ली के नए उपराज्पाल के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल काफी खुश दिखाई दे रहे थे। पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग से उनका छत्तीस का आंकड़ा जो था। दिल्ली विधानसभा में पारित 14 बिल जंग के पास अटके पड़े थे। केजरीवाल सरकार मंत्रिमंडल में जो भी फैसले लेती, उनमें से कई फैसले उपराज्यपाल कार्यालय से किसी न किसी कारण रद्द होकर वापस आ जाते। नए उपराज्यपाल के आने के बाद केजरीवाल ने उम्मीद जताई है कि अब सब बेहतर होगा, लेकिन हाल ही में उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से जो दिल्ली से संबंधित जो घोषणाएं हुई हैं, उसके बाद केजरीवाल सरकार के चेहरे पर चिंता की लकीरे खिंचना तय हैं। ऐसा ही कुछ तब हुआ जब दिल्ली सरकार ने गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाशोत्सव पर दिल्ली में अवकाश घोषित करने की फाइल उपराज्यपाल कार्यालय के पास भेजी। नए उपराज्यपाल ने उस पर अपनी मुहर लगाकर मीडिया को छुट्टी की सूचना जारी कर दी। हालांकि पंजाब चुनाव के मद्देनजर केजरीवाल छुट्टी की घोषणा खुद करना चाहते थे, लेकिन उनसे पहले उपराज्यपाल बाजी मार ले गए। इसके बाद मुख्यमंत्री करते भी तो क्या, बस खीझकर रह गए।

वक्त की कमी

चुनाव आयोग ने पांच राज्यों में चुनाव की तारीखें घोषित कर दी हैं। इन पांच राज्यों में दो राज्य ऐसे भी हैं जहां केजरीवाल काफी समय से अपनी पार्टी के प्रचार की मशक्कत कर रहे हैं। दिल्ली में भी जल्द ही नगर निगम के चुनाव होने हैं। साथ ही दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के भी चुनाव होने हैं, जिसमें आप समर्थित पंथक दल चुनाव लड़ रहा है। वहीं चुनाव आयोग ने पंजाब और गोवा में चुनाव की तारीख एक ही रखी है। फिलहाल केजरीवाल का एक पैर पंजाब में और एक गोवा में है। इसके अलावा वे दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं तो इसे भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। ऐसे में अब वे समझ नहीं पा रहे हैं कि ज्यादा वक्त किसे दिया जाए।

-बेदिल

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 9, 2017 3:46 am