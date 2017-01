मोहल्ला क्लीनिक की सेहत पर रहेगी नजर

स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिल्ली सरकार का सबसे अहम प्रोजेक्ट मोहल्ला क्लीनिक का है। लेकिन, दिसंबर 2016 तक 1000 मोहल्ला क्लीनिक खोले जाने के अपने घोषित लक्ष्य के विपरीत केवल दिल्ली सरकार केवल 100 ही शुरू कर पाई। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती अब मार्च 2017 के नए लक्ष्य तक इसे पूरा करने की है। इसके साथ ही 2016 में डेंगू और चिकनगुनिया की महामारी के लिए कोर्ट तक की लताड़ सुन चुकी आप सरकार के लिए चुनौती होगी कि वह इन बीमारियों की रोकथाम के लिए अपनी तरफ से समय पूर्व चौकसी बरते, न कि इसके लिए नगर निगमों को कठघरे में करने की कोशिश में सरकार अपना पल्ला झाड़े। इसके साथ ही सरकारी अस्पतालों को सुविधाओं से लैस करना भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसके बिना मुफ्त दवा और मुफ्त जांच के कोई मायने नहीं होंगे।

हालांकि, दिल्ली सरकार ने सरकारी अस्पतालों में इलाज करवा रहे गरीब लोगों के लिए चुनिंदा निजी प्रयोगशालाओं में एमआरआइ और सीटी स्कैन जांच की सुविधा प्रदान की है, ताकि लंबी प्रतीक्षा अवधि से निजात मिले, लेकिन सरकारी अस्पतालों में जांच और इलाज के उपकरणों की उपलब्धता को लेकर काफी काम करने की जरूरत है।इन सारी चुनौतियों के बीच आम जनता की अपेक्षा होगी कि आप सरकार प्रशासनिक विवादों को दरकिनार कर उनके विकास को तव्वजो दे और शासन चलाने के कौशल का उपयोग कर जनता की बेहतरी के लिए काम करे, क्योंकि सारे प्रशासनिक घटकों में जनता के पास जवाब लेकर केवल आप सरकार को जाना होगा।

First Published on January 2, 2017 1:44 am