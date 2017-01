अदालत बनाम इंसाफ

तिहाड़ भेजी गर्इं जज, दागदार हुआ न्याय तंत्र

न्यायपालिका के कई फैसलों ने इस साल ‘न्याय के मंदिर’ में आम आदमी का भरोसा पुरजोर किया। गुनाहगार सलाखों के पीछे भेजे गए। अदालत के फैैसलों ने साफ कर दिया कि मुजरिम चाहे जिस रसूख का हो, कानून के हाथ से नहीं बच सकता। न्यून-मध्यम वर्ग व हाशिए पर रह रहे लोगों तक की सुनी गई और मंत्री से संतरी तक अदालत में तलब किए गए। भ्रष्टाचार पर भी अदालतें सख्त रहीं, रिश्वत मामले में गिरफ्तार विशेष जज तक को तिहाड़ भेज दिया गया। बीता साल दिल्ली की निचली अदालतों में कई मामलों में अहम रहा। कई हाई प्रोफाइल मामले आए। अदालतों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और शराब व्यवसायी विजय माल्या के मामले चर्चा में रहे। बॉलीवुड कलाकारों के मामले भी आए। हालांकि, इस साल में न्याय प्रणाली की छवि पर उस समय दाग लगा जब एक महिला न्यायाधीश रचना लखनपाल एक वकील से कथित तौर पर चार लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ी गर्इं। उनके वकील पति को भी गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद हाई कोर्ट ने जज रचना लखनपाल को निलंबित कर दिया। उन्हें तिहाड़ भेजा गया।

जिगिशा मामले की रही गूंज

इस साल चर्चित मामलों में आइटी एक्जक्यूटिव जिगिशा घोष की हत्या पर आया फैसला भी शुमार रहा। सुनवाई में साफ हुआ कि हत्या रवि कपूर, अमित शुक्ला और बलजीत सिंह मलिक ने ही की थी। साकेत अदालत ने इस मामले को ‘रेयरेस्ट आॅफ रेयर’ करार देते हुए दोषी रवि कपूर, अमित शुक्ला को फांसी दी और बलजीत सिंह मलिक को ता-उम्र सलाखों के पीछे भेजने का फैसला सुनाया गया। सात साल पहले दिल्ली के पॉश इलाके में हुई इस वारदात ने राजधानी को दहला दिया था और महिलाओं की सुरक्षा पर बहस छेड़ दी थी। जिगिशा का लूटपाट की नीयत से अपहरण कर हत्या कर दी गई। तीन दिन बाद उसका शव हरियाणा के सूरजकुंड के पास बरामद हुआ था।

निर्देशक महमदू फारूकी मुजरिम साबित

चर्चित फिल्म ‘पीपली लाइव’ के सह-निर्देशक महमूद फारूकी को मिली सजा इस साल सुर्खियों में रही। अदालत में साबित हुआ कि 30 जुलाई को फारूकी ने अमेरिकी महिला से अपने घर में नशे की हालत में बलात्कार किया। अदालत ने एक अमेरिकी शोधकर्ता से बलात्कार के साबित दोष में महमूद फारूकी को सात साल के कारावास की सजा सुनाई। इतना ही नहीं अदालत ने 44 साल के फिल्मकार पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने वह राशि पीड़ित को देने का कहा और चेताया कि ऐसा करने में विफल रहने पर उन्हें तीन महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।

विजय माल्या पर तल्खी

इसके अलावा फेरा उल्लंघन के समन को कथित रूप से स्वीकार नहीं करने से संबंधित एक मामले में अदालत ने कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ न केवल गैर जमानती वारंट जारी किया बल्कि व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं होने पर माल्या के खिलाफ तल्ख टिप्पणी की। उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई शुरू करने की चेतावनी दी। अदालत ने यहां तक कहा कि माल्या की भारत वापस लौटने की इच्छा नहीं है। इस देश के कानून के प्रति भी उनके मन में कोई सम्मान नहीं है। अदालत ने कहा कि शराब कारोबारी माल्या के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई शुरू करनी होगी क्योंकि कई मामलों में उनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं।

अदालत के कठघरे में नेताजी

इन सबसे इतर राजनीतिक रसूख वाले बड़े नेता व जनप्रतिनिधि भी इस साल अदालत की चौखट पर पहुंचे। कुछ शिकायत दर्ज कराने तो कुछ सफाई पेश करने। मसलन नेशनल हेरल्ड मामले में चल रही सुनवाई के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी को अदालत में आना पड़ा। इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के बेटे अमित सिब्बल की ओर से अपने खिलाफ दाखिल आपराधिक मानहानि की एक शिकायत के सिलसिले में अदालत में पेश होना पड़ा। इस साल जुलाई में आपराधिक मानहानि मामले में केजरीवाल, सिसोदिया, भूषण और शाजिया इल्मी को तलब किया था। अमित सिब्बल के आरोप के मुताबिक आरोपियों ने कहा था कि उन्होंने यहां अदालत में मामलों में एक दूरसंचार कंपनी की पैरवी करने में अपने पिता के पद का फायदा उठाया। इतना ही नहीं भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी की ओर से दायर मानहानि के एक दूसरे मामले में अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरोप तय कर दिए। हालांकि केजरीवाल को 10 हजार के मुचलके पर जमानत दे दी गई लेकिन अदालत ने तय किया कि भारतीय दंड संहिता की धाराओं 499 और 500 के तहत मामला चलाने का फैसला किया। ये दोनों धाराएं मानहानि के अपराध से संबंधित हैं।

First Published on January 1, 2017 5:42 am