शराब पीने के लिए रुपए नहीं देने पर पति ने पत्नी के चेहरे पर तेजाब डाल दिया। तेजाब से युवती का चेहरा करीब 40 फीसद जल गया है। चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर पहुंचे लोगों को देखकर आरोपी पति फरार हो गया। युवती को सेक्टर- 31 निठारी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों ने बताया कि अस्पताल लाने तक चेहरे के काफी हिस्से से त्वचा हट चुकी थी। परिजनों की शिकायत पर थाना फेज- 2 पुलिस आरोपी पति की तलाश कर रही है। बताया गया है कि आरोपी कोई काम-काज नहीं करता है। रोजाना शराब पीने का लती पत्नी से पहले भी मारपीट करता रहा है।

मूल रूप से बदायूं के रहने वाले अर्जुन की बेटी लता की शादी सोनू से हुई थी। लता अपने पति सोनू के साथ नया गांव में रहती है। पति के काम नहीं करने की वजह से लता हॉजरी कांप्लेक्स की एक एक्सपोर्ट कंपनी में नौकरी करती है। बुधवार शाम को लता कंपनी से लौटकर घर पहुंची थी। उसी समय वहां पहुंचकर सोनू ने लता से रुपए मांगे। लता ने शराब पीने के लिए रुपए देने से मना कर दिया। विवाद बढ़ने पर पहले तो सोनू ने लता के साथ मारपीट की। उसके बाद सोनू ने बाथरूम में बोतल में रखा तेजाब चेहरे पर फेंक दिया। तेजाब की कुछ बूंदें हाथ पर पड़ी थी। तेजाब से चेहरा जलने पर लता जोर-जोर से चीखने लगी। आसपास के लोगों को देखकर सोनू वहां से भाग गया। आस-पड़ोसियों ने लता को अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने हालत गंभीर बताई है। अलबत्ता इलाज शुरू कर दिया है। चेहरे के अलावा हाथ के भी कुछ हिस्से की त्वचा हट गई है। लता के पिता ने थाना फेज- 2 पुलिस से मामले की शिकायत की है।

शराब के लिए पैसे नहीं दिए तो पत्नी पर फेंका तेजाब

First Published on January 20, 2017 2:16 am