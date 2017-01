जहरीला इंजेक्शन घोंपकर हत्या, पत्नी के प्रेमी ने रची साजिश

दिल्ली के सदर बाजार इलाके में उत्तर प्रदेश के मैनपुरी निवासी कोटक महिंद्रा बैंक के कैशियर 28 साल के रवि कुमार की जहरीला इंजेक्शन घोंपकर हत्या कर दी गई। वारदात को सुपारी किलर ने अंजाम दिया। हत्यारोपी प्रेम सिंह को लोगों ने मौके पर ही दबोच कर पुलिस के हवाले कर दिया। वह पेशे से फिजियोथेरेपिस्ट है। पुलिस के मुताबिक कैशियर की पत्नी के प्रेमी अनीश यादव ने डेढ़ लाख रुपए की सुपारी देकर हत्या करवाई है। हत्यारोपी के बयान पर पुलिस ने महिला के प्रेमी अनीश को भी गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल वारदात में महिला की संलिप्तता सामने नहीं आई है। पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच में लगी है।

मूलरूप से उत्तर प्रदेश के मैनपुरी निवासी रवि कुमार दिल्ली के प्रतापनगर में रहते थे। जुलाई 2016 में उनकी शादी हुई थी। उनकी पत्नी के परिजन मूलरूप से सैफई उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और वर्तमान में द्वारका के रहते हैं। शादी के कुछ महीने के बाद ही पत्नी मैनपुरी स्थित अपने ससुराल चली गई थी। शनिवार शाम करीब सात बजे रवि अपने सहकर्मी के साथ सदर बाजार स्थित कोटक महिंद्रा बैंक से घर जाने के लिए निकले। वह बैंक से कुछ ही दूर पहुंचे थे कि पीछे से एक युवक ने उन पर जहरीले इंजेक्शन से हमला किया। इंजेक्शन का असर इतना तेज हुआ कि वह तुरंत बेहोश होकर गिर पड़े। रवि के सहकर्मी ने शोर मचाया तो कुछ दूरी पर मौजूद लोगों ने हमलावर को दबोच लिया और पुलिस को सौंप दिया। सहकर्मी ने लोगों की मदद से तत्काल उन्हें सेंट स्टीफंस अस्पताल में भर्ती कराया जहां डॉक्टरों ने उसे बचाने के प्रयास किया लेकिन जहर शरीर में पूरी तरह फैलने के कारण उनकी रविवार शाम पौने चार बजे मौत हो गई। पत्नी के प्रेमी पालम के अनीश यादव ने रची थी उसने उसे इसके बदले डेढ़ लाख रुपए की सुपारी दी थी। प्रेम सिंह ने फिजियोथेरेपीे में डिप्लोमा कर रखा है और घर-घर जाकर सर्विस देता है। पूछताछ में अनीश ने बताया कि वह रवि की पत्नी से प्यार करता था। शादी से पहले वह भी उससे प्यार करती थी और शादी के बाद भी वह उसके संपर्क में थी।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 10, 2017 4:43 am