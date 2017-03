अब किसी पर बिना इजाजत गुब्बारा या रंग डाला तो दिल्ली पुलिस करेगी कानूनी कार्रवाई

होली पर किसी को जबरन रंग लगाने और लोगों पर पानी से भरे गुब्बारे फेंकने वालों की अब खैर नहीं। शुक्रवार को दिल्ली पुलिस ने लोगों को चेतावनी दी कि अगर बिना इजाजत किसी पर रंग लगाया और पानी भरा गुब्बारा फेंका, खासकर महिलाओं पर तो उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर देवेंद्र पाठक ने कहा कि होली पर ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि पिछलों कई सालों से देखा जा रहा है कि रंगों के इस त्योहार पर कई जगह पर गुब्बारा फेंकने और जबरन रंग लगाने पर झगड़ा हो जाता है।

दिल्ली पुलिस ने इसकी रोकथाम के लिए कई टीमों का गठन किया है और उनकी अलग-अलग इलाकों में तैनाती की गई है। खासकर उन जगहों पर पुलिस की तैनाती की गई है जहां पर कई धर्मों के लोग साथ में रहते हैं और जहां से पहले भी होली पर लड़ाई की घटनाएं सामने आई हैं। पाठक ने कहा कि हमारा ध्यान इस पर होगा कि महिलाओं और अन्य धर्म के लोगों पर कोई जबरदस्ती रंग या पानी के गुब्बारे न फेंके। हाल ही में सभी पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट भेजी गई थी, जिसमें कहा गया है कि होली की आड़ में लोग स्कूल और कॉलेज की लड़कियों के साथ छेड़खानी कर सकते हैं इसलिए सतर्कता बरतने की जरूरत है।

दिल्ली के पुलिस कमिश्नर अमुल्य पटनायक ने सभी क्षेत्र के डीसीपी को कहा है कि वो पुरुष और महिला पुलिसकर्मियों को सादे कपड़े या वर्दी में दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहर लाल नेहरु विश्ववनिद्यालय और जामिय मिलिया इस्लामिया में तैनात करें। होली पर लोग शराब और भांग के नशे में सड़कों पर आकर लड़ाई-झगड़ा करते हैं। एक अधिकारी ने कहा कि अवैध रुप से शराब, भांग और अन्य प्रकार के नशीले पर्दार्थों को बेचने वालों पर हमारी पैनी नजर रहेगी। आपको बता दें कि पुलिस ने शनिवार को शराब तस्करी करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया था।

गौरतलब है कि 5 मार्च को फर्श बाजार में पानी का गुब्बारा फेंकने से मना करने पर कुछ लड़कों ने 15 साल के एक लड़के की पिटाई कर दी थी और उसे जान से मारने की कोशिश भी की थी। इसी तरह का मामला पिछले साल भी दर्ज किया गया था जहां पर गुब्बारा फेंकने पर एक नाइजीरियन ने लड़कों को गालियां सुनाई थी जिसके बाद उन लड़कों ने नाइजीरियन की पिटाई कर दी थी।

First Published on March 12, 2017 11:36 am