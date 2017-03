दिल्ली: गुब्बारे फेंक रहे नाबालिगों को रोका तो जान पर बन आई, टूटी बोतलों-कांच के टुकड़ों से कर दिया हमला

देश में होली का बहुत ही धूम-धाम से मनाया जाता है। होली के आने से कुछ दिन पहले से लोग अपने घरों से निकलने से पहले सोचते हैं कि कहीं घर से बाहर निकलते ही उनपर कोई पानी का गुब्बारा फेंक कर न मार दे। सड़क पर निकलते लोगों पर गुब्बारें फेंके जाते हैं और जब गुब्बारे फेंकने वालों से ऐसा करने से मना किया जाता है तो वे लड़ने पर उतारु हो जाते हैं। ऐसा ही एक मामला दिल्ली में देखने को मिला है जहां पर 15 साल के लड़के पर नाबालिग लड़कों के एक ग्रुप ने गुब्बारा फेंका और जब उस लड़के ने मना किया तो आरोपियों ने कांच से मारकर उसको जान से मारने की कोशिश की। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है।

पुलिस को दिए गए पीड़ित के बयान के अनुसार वह और उसका दोस्त शाम के समय ट्यूशन पढ़कर स्कूटर से अपने घर लौट रहे थे। जैसे ही वे बिहारी कॉलोनी के फर्श बाजार में पहुंचे तो कुछ लड़कों ने उनपर पानी से भरे गुब्बारे फेंक दिए। जब पीड़ित ने इसका विरोध किया तो उन लड़कों ने इनको गालियां दी और टूटी बोतल के कांच से उसपर वार कर दिया।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़ित और उसके दोस्त के विरोध करने के बाद आरोपी लड़कों ने उन्हें स्कूटर से धक्का दे दिया जिससे कि दोनों जमीन पर गिर गए। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ जान से मारने की कोशिश करने के जुर्म में मामला दर्ज कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित लड़के के परिजनों ने बताया कि पीड़ित के बोर्ड के पेपर हैं। पेपर के चलते उसने फैसला लिया कि वह इस बार होली का त्योहार नहीं मनाएगा और पढ़ाई करेगा। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि हाल ही में पीड़ित लड़के के पिता की मृत्यु हुई है। पीड़ित अपने परिजनों के साथ फर्श बाजार के पास कॉलोनी में रहता है।

First Published on March 5, 2017 10:48 am