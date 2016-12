मेट्रो में महिला गैंग की मदद करता हेड कांस्टेबल CCTV में कैद

दिल्ली पुलिस का एक हेड कांस्टेबल मेट्रो में लोगों की जेब काटने वाली लड़कियों के ग्रुप का हिस्सा था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसे सस्पेंड कर दिया गया है। सीसीवीटी में दिखाया गया है कि जेबकाटने वाली महिलाओं का एक ग्रुप कुछ ‘अज्ञात वस्तु’ उस पुलिसवाले के हाथ में देता है जिसे वह छिपाकर रख लेता है। वह वीडियो चावड़ी बाजार मेट्रो स्टेशन की बताई जा रही है। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक, 24 दिसंबर को सीसीटीवी फुटेज की मदद से यह बात सामने आई थी कि पुलिसवाले ने उन महिलाओं की मदद की। चोरी करने वाली महिलाओं का गैंग यूएस की एक महिला द्वारा रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद पकड़ा गया था। उस महिला ने रिपोर्ट की थी कि मेट्रो से वह गुड़गांव जा रही थी और उस दौरान उसकी जूलरी और कुछ कीमती सामान चोरी हो गया। बाद में पुलिस ने एक महिला की सेल्फी की मदद से उस गैंग को पकड़ लिया।

सेल्फी में दो महिलाओं का पता चला जिन्होंने चोरी की थी। बाद में पता चला कि छह महिलाओं के गैंग ने उस चोरी का अंजाम दिया था। उसी दिन की सीसीटीवी फुटेज में वे उस पुलिसवाले के साथ भी देखीं गई।

पुलिस ने अब जांच के आदेश दे दिए हैं। देखा जाएगा कि ऐसी और कितनी चोरियों को उन्होंने अंजाम दिया होगा। खबर के मुताबिक, दिल्ली पुलिस के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि पुलिसवाले का चेहरा को फुटेज में साफ तौर पर नहीं दिखा है लेकिन उसे पहचान लिया गया। छह महिलाओं के गैंग को 13 दिसंबर को पकड़ा गया था। उनके पास से लगभग 22 लाख रुपए बरामद किए गए थे।

First Published on December 28, 2016 11:32 am