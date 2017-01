चुनौती 21017: गुणवत्ता बनाम अतिथि शिक्षकों का सवाल

साल के जाते-जाते दिल्ली सरकार ने अतिथि शिक्षकों की वेतन वृद्धि और छुट्टियों का तोहफा देना चाहा, लेकिन वह फाइल अभी उपराज्यपाल से मंजूर होनी बाकी है जिसके लिए सरकार को नाराजगी भी झेलनी पड़ी। हालांकि, अतिथि शिक्षकों के संबंध में सरकार की मंशा में बदलाव है और अब वह नए सत्र से योग्यता के आधार पर शिक्षकों को बहाल किए जाने के पक्ष में है। देखना है कि सरकार का अतिथि शिक्षकों को लेकर (खासकर उन्हें स्थायी करने पर) क्या रवैया होगा और वेतन वृद्धि की फाइल पर वह उपराज्यपाल की मंजूरी लेने में कितनी गंभीरता दिखाती है।

सरकारी स्कूलों की दशा और दिशा बदलने में जी-जान से जुटने का दावा करने वाली आप सरकार के समक्ष अभी काफी लंबा रास्ता तय क रने की चुनौती है।वर्ष 2016 में 800 स्कूली कमरों का निर्माण पूरा करने वाली सरकार के पास अभी भी शहर के बाहरी इलाकों के स्कूलों में पीने योग्य पानी और साफ शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं को बहाल करना सबसे बड़ा काम होगा। निजी स्कूलों में नर्सरी दाखिला (विशेष कर प्रबंध सीटों को समाप्त किए जाने को लेकर) और फीस में बेहिसाब बढ़ोतरी पर लगाम लगाने को लेकर भी सरकार के समक्ष कई चुनौतीयां हैं, इनसे जुड़े विधेयक केंद्र सरकार के पास लंबित हैं।

First Published on January 2, 2017 1:11 am