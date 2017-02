दिल्ली: उपराज्यपाल ने DSSB में भ्रष्टाचार पर मुख्य सचिव से किया जवाब-तलब

उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) में भ्रष्टाचार की शिकायत पर मुख्य सचिव को उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। यह शिकायत विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने उपराज्यपाल से की थी। गुप्ता ने बताया कि डीएसएसएसबी की परीक्षा में 270 अभ्यर्थियों का चयन पद कोड संख्या 113/12 में कर लिया गया, जिन्होंने उक्त पद के लिए आवेदन न करके पद कोड संख्या 11/13 के लिए आवेदन किया था। 510 उम्मीदवारों ने पद कोड संख्या 113/12 के लिए आवेदन किया था। 428 अभ्यर्थियों ने पद कोड संख्या 11/13 और 113/12 के लिए आवेदन किया था। इन दोनों पदों की परीक्षा के लिए जब डीएसएसएसबी ने उम्मीदवारों का नाम और अनुक्रमांक प्रकाशित किया था। डीएसएसएसबी के अभिलेखों के अनुसार एक अभ्यर्थी ने पद कोड संख्या 113/12 में न तो आवेदन किया न ही उसने इस पद की परीक्षा में भाग लिया, लेकिन उसका चयन कर लिया गया, जबकि उसने दूसरे पद कोड के लिए आवेदन किया था ।

गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के झड़ौदा एक्सटेंशन में रहने वाली श्वेता ने उन्हें बताया कि डीएसएसएसबी द्वारा दिल्ली सरकार में टीजीटी प्राकृतिक विज्ञान पद कोड सं0-113/12 में डीएसएसएसबी के कुछ भ्रष्ट लोगों द्वारा ऐसे उम्मीदवारों का अंतिम चयन सूची में नाम डाल दिया है जिन्होंने उक्त श्रेणी के पद के लिए आवेदन ही नहीं किया था। उन्होंने उपराज्यपाल से इस मामले की जांच की मांग की थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव से अनियमितताओं व भ्रष्टाचारों की रिपोर्ट मांगी है।

First Published on February 12, 2017 2:22 am