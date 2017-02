नोटबंदी के दौरान 430 किलो सोने को खपाने वाला आरोपी गिरफ्तार

नोटबंदी के दौरान आयात हुए 430 किलो सोने को घरेलू बाजार में खपाने के आरोप में गहने निर्यातक कंपनी के संचालक देवाशीष गर्ग को नोएडा पुलिस ने सेक्टर-63 से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद आरोपी को राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआइ) को सौंप दिया गया है। डीआरआइ आरोपी को मेरठ ले गई है। बताया गया है कि देवाशीष के खिलाफ डीआरआइ ने दिसंबर, 2016 में मामला दर्ज किया था। तब उसके पिता समेत कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था। जबकि देवाशीष फरार चल रहा था। इसे लेकर ‘सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो’ ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर रखा था। एजंसी ने गिरफ्तारी के लिए नोएडा पुलिस का सहयोग मांगा था। इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस डीजीपी को पत्र भी लिखा था। आरोपी कहां पर यह पता लगाने के बाद नोएडा पुलिस से उसे गिरफ्तार किया। एसपी सिटी दिनेश यादव ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है।

आरोप है कि देवाशीष की नोएडा के विशेष आर्थिक जोन में ‘श्री लाल महल’ नाम से गहने निर्यात करने वाली कंपनी थी। नोटबंदी के दौरान कंपनी ने 430 किलो सोने का शून्य सीमा शुल्क पर आयात कर गहने बनाने के लिए मंगाया था। करीब 140 करोड़ रुपए के सोने के गहने बनाने के बजाए कंपनी ने उसे पुराने नोट लेकर घरेलू बाजार में खपा दिया। जबकि उसकी जगह पर पीतल या तांबे आदि धातुओं के गहने तैयार किए थे। कालाधन खपाने के इस खेल का डीआरआइ की छापेमारी में पर्दाफाश हुआ था। 22 और 23 दिसंबर को कंपनी के नोएडा व दिल्ली के कई ठिकानों पर छापे मारी कर करीब 15 किलो सोना, 80 किलो चांदी की छड़े और 2.60 करोड़ रुपए नकद जब्त हुए थे। जिनमें 2.48 करोड़ रुपए के पुराने 1000 एवं 500 रुपए के नोट थे।

आरोप है कि कंपनी ने शून्य सीमा शुल्क पर सोने के आयात गहने बनाने के लिए किया था। जिनके गहने बनाकर विदेश में निर्यात किया जाना था। इस सोने को महंगी कीमत पर घरेलू बाजार में खपाकर करीब 140 करोड़ रुपए का घालमेल किया था। अब डीआरआइ की टीम देवाशीष से पूछताछ करेगी। सूत्रों के मुताबिक, शून्य सीमा शुल्क पर सोने का आयात कर निर्यात करने का बड़ा खेल नोटबंदी के दौरान हुआ था। जिसमें सोना आयात करने वाली कंपनियों ने पुराने नोट लेकर महंगी कीमत पर सोना बेचा था।

First Published on February 23, 2017 4:09 am