दिल्ली: आॅटो चालक ने 5 साल की बच्ची से किया बलात्कार

नरेला इलाके में पांच साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप पड़ोस में रहने वाले एक युवक पर लगा है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट एवं अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। वारदात के बाद से आरोपी फरार बताया जा रहा है। उसकी पहचान पूरन के रूप में हुई है, वह पेशे से आॅटो चालक है। शनिवार दोपहर को बच्ची घर पर अकेली थी। मौके का फायदा उठाकर आरोपी ने घर में घुसकर बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। घटना के बारे में किसी को बताने पर मारने की धमकी भी दी। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। दोपहर में जब बच्ची के माता पिता लौटे तो उसने सारी बात बताई। परिजनों ने तुरंत मामले की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़िता की मेडिकल जांच कराई और दुष्कर्म की पुष्टि होने के बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया।

बदमाशों ने कैब चालकों को लूटा

सुभाष प्लेस इलाके में अलग-अलग वारदातों में बदमाशों ने दो ओला कैब चालकों की पिटाई कर कार लूट लिए साथ ही उनसे मोबाइल एवं नकदी भी लूट ली। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। पहले मामले में 36 साल के हरीश जो परिवार के साथ कृष्णा नगर एक्सटेंशन में रहता है। वह अपनी वैगनआर कार को ओला कंपनी के लिए खुद ही चलाता है। रविवार रात वह नई दिल्ली से सवारी लेकर रानीबाग गया था जहां सवारी छोड़ने के बाद वह एक बजे रात ब्रिटेनिया चौक पर गाड़ी रोकर सवारी का इंतजार करने लगा। इस दौरान तीन नकाबपोश युवक उसके पास आए और मारपीट करने लगे। वे उससे 1500 रुपए मोबाइल छीनकर उसकी ही कार में बैठकर फरार हो गए।

दूसरी वारदात पहली वारदात के कुछ ही देर बाद हुई। रामसुधार परिवार के साथ बादली गांव में रहता है। वह भी ओला कंपनी में अपनी वैगनआर चलता है। वह रविवार रात महिपालपुर से बादली अपने घर जा रहा था। सुभाष प्लेस ब्लॉक-के पास वह कार रोकर पेशाब कर रहा था तभी चार बदमाशों ने उसके साथ मारपीट की। बदमाशों ने उससे मोबाइल छीना और उसकी कार लेकर फरार हो गए।

गैंगस्टर मंजीत महाल के पिता का हत्यारा पकड़ा गया

जेल में बंद मंजीत महाल के पिता श्रीकृष्ण की हत्या को पुलिस ने सुलझाते हुए एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। यह हत्या गैंगवार का नतीजा था। मंजीत और नंदू सांगवान गिरोह एक दूसरे के विरोधी हैं। 29 जनवरी रविवार सुबह मंजीत महाल के पिता श्रीकृष्ण की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। श्रीकृष्ण 72 साल के थे और दिल्ली के बिजली बोर्ड से सेवानिवृत्त थे। दक्षिण-पश्चिम जिला पुलिस उपायुक्त सुरेंद्र कुमार के मुताबिक नजफगढ़ इलाके में आपसी रंजिश में अभी तक कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। पूर्व विधायक भरत पहलवान की हत्या भी इसी गिरोहबाजी का हिस्सा माना जा रहा था। रविवार 29 जनवरी को गैंगस्टर मंजीत महाल के पिता श्रीकृष्ण अपने घर से कुछ दूरी पर सब्जी खरीद रहे थे तभी अचानक स्कॉर्पियो से बदमाश पहुंचे और ताबड़तोड़ गोली चलाकर उनकी हत्या कर दी।

पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालकर मामले की जांच कर रही थी। रविवार को एक सूचना मिली कि श्रीकृष्ण की हत्या में एक नाबालिग आरोपी इलाके में घूम रहा है। उसे मेन नजफगढ़ रोड, उत्तमनगर के पास घूमते हुए दबोच गया। वह अपने साथी अंकुश उर्फ भालू और अनिल उर्फ पटौदी से मिलने आया था। पूछताछ में उसने बताया कि श्रीकृष्ण की हत्या नाबालिग ने अनिल, दीपक धनकर, दीपक मान और अंकुश के साथ मिलकर की थी। कपिल सांगवान इस गिरोह का सरगना है। श्रीकृष्ण की हत्या मंजीत महाल के बहनोई की हत्या का बदला लेना था।

First Published on February 7, 2017 3:17 am