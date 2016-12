दिल्ली: गोली मार कर दोस्त ने की लड़की की हत्या

नजफगढ़ इलाके में 17 साल की एक लड़की की मर्सिडीज कार में उसके दोस्त ने ही गोली मार कर हत्या कर दी। मंगलवार रात गोली मारने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज मामले की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में मामला प्रेम-प्रसंग का प्रतीत हो रहा है। उधर महरौली इलाके में भी मंगलवार रात दिल्ली पर्यटन युसूफसराय में काम करने वाले एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोनों ही मामले में आरोपी फरार है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

दक्षिण-पश्चिम जिले के पुलिस उपायुक्त सुरेंद्र कुमार ने बताया कि नजफगढ़ के टोडा की रहने वाली 12वीं पास छात्रा अपने दो दोस्तों शुभम और योगेश के साथ राजौरी गार्डन घूमने गई थी। वहां सभी ने साथ खाना खाया। लौटने के दौरान ये लोग द्वारिका में खरीदारी के लिए रुके। रात होने के बाद लड़की की मां ने तकरीबन साढ़े सात बजे उसे (लड़की) फोन किया। खरीदारी के बाद लड़की के दोस्त उसे घर तक छोड़ने भी आए। रात करीब नौ बजे घर के पास लड़की का एक दोस्त योगेश कार रोक कर पेशाब करने निकला तभी शुभम ने कार के भीतर रखा योगेश की लाईसेंसी पिस्तौल से लड़की को गोली मार दी।

लड़की की मां ने पुलिस को बताया कि अचानक उसने गोली चलने की आवाज सुनी। महिला ने अपनी बेटी को खून से लथपथ हालत में देखा। लड़की की मां ने पुलिस को बताया कि शुभम मौके से तुरंत भाग गया। तब तक योगेश भी मौके पर पहुंच चुका था। लड़की की मां और उसके दोस्त योगेश उसे लेकर पास के आयुष्मान अस्पताल ले गए जहां डाक्टरों ने इलाज के दौरान लड़की को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हुआ हथियार बरामद कर लिया है।

First Published on December 22, 2016 2:05 am