दिल्ली: बीकॉम छात्रा से बलात्कार, हेड कांस्टेबल गिरफ्तार

पुलिस के सूचना विभाग में कार्यरत हेड कांस्टेबल 42 साल के राजीव चौहान पर आरोप है कि उसने बीकॉम की एक छात्रा को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश किया और फिर पुलिस का रौब दिखाते हुए डराया, धमकाया बलात्कार किया। परिजनों ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दे दी। छात्रा की शिकायत और मेडिकल में बलात्कार की पुष्टि होने के बाद कल्याणपुरी थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बाद में कोर्ट में पेश किया गया जहां से उसे तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। राजीव इस समय मध्य जिला के सूचना विभाग में तैनात था।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 17 साल की पीड़िता परिवार के साथ पूर्वी विनोद नगर में रहती है। वह इग्नू से बीकॉम पहले साल की पढ़ाई कर रही है। वहीं आरोपी हेड कांस्टेबल परिवार के साथ शकरपुर में रहता है। पीड़िता के मुताबिक, करीब तीन-चार महीने से राजीव का उसके घर आना-जाना था। राजीव उसकी पढ़ाई में मदद करता था। बीते छह जनवरी को राजीव ने पीड़िता को अंग्रेजी का नोट्स देने के बहाने बुलाया। आरोपी पीड़िता को मदर डेयरी चौक से अपने घर ले गया। घर पर आरोपी की पत्नी व बेटी नहीं थी। इसी दौरान आरोपी ने काफी में नशीला पदार्थ मिलाकर पीड़िता को दी जिससे वह बेहोश हो गई। होश आने पर पता चला कि उसके साथ बलात्कार हुआ है।

आरोपी ने कहा कि वह पुलिस में है और कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसने पीड़िता और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। मंगलवार को भी शाम को आरोपी फिर से पीड़िता के घर पहुंच गया और उससे छेड़खानी करने लगा। इस पर पीड़िता ने अपने परिवार को छह जनवरी की घटना बता दी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दुष्कर्म और पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया।

उधर, बवाना इलाके में पड़ोसियों द्वारा दिल्ली महिला आयोग में शिकायत किए जाने के बाद एक व्यक्ति को दो नाबालिग बेटियों के साथ कथित रूप से बलात्कार करने और पत्नी को प्रताड़ित करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पड़ोसियों ने महिला हेल्पलाइन 181 पर फोन करके दिल्ली महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई कि एक शराबी-जुआरी कथित रूप से अपनी पत्नी और दो बेटियों का शोषण कर रहा है। डीसीडब्लू के काउंसलर ने किशोरियों की काउंसलिंग की। उसने बताया कि उनके पिता ने एक साल पहले 17 वर्षीय बड़ी बेटी के साथ बलात्कार किया और दिवाली पर 14 वर्षीय छोटी बेटी के साथ बलात्कार किया। उसने आरोप लगाया कि दिवाली से अभी तक पिता ने कई बार उसके साथ बलात्कार किया है।

First Published on January 20, 2017 2:10 am