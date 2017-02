दिल्ली: 20 साल की युवती ने कालेज भवन से कूदकर दी जान

दक्षिणी जिले के हौजखाज स्थित तिब्बया कालेज की बिल्डिंग से कूदकर 20 साल की युवती ने खुदकुशी कर ली। पुलिस ने परिजनों और साथियों से पूछताछ कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जिले के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त के मुताबिक, बुधवार सुबह पौने नौ बजे सूचना मिली कि मेघा राठौर नाम की युवती ने कालेज की बिल्डिंग से छलांग लगाई है। वह तिब्बया कालेज की तीसरी बिल्डिंग के पीछे रहती थी और कालेज की बिल्डिंग की तीसरी मंजिल से कूदकर उसने खुदकुशी कर ली है। वह कालेज के जिम में स्पोर्ट्स अटेंडेंट के रूप में काम करती थी। खुदकुशी के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस कॉलेज और परिजनों से पूछताछ कर रही है।

दूसरी ओर एक आइटी एक्सपर्ट को युवती और उसके परिवार को अश्लील संदेश और तस्वीरें भेजने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। उस पर यह भी आरोप है कि उसने फेसबुक पर युवती की फर्जी प्रोफाइल बनाकर बदनाम करने की कोशिश की।पश्चिमी जिला के पुलिस उपायुक्त विजय कुमार के मुताबिक, पश्चिम विहार में रहने वाले आरोपी का नाम अमन सिंह है। बीटेक के बाद वह आइटी कंपनी में नौकरी करता है। 2015 में उसकी मुलाकात कालेज फेस्ट में एक लड़की से हुई थी। दोनों में दोस्ती हो गई। कुछ दिनों बाद लड़की ने उससे दोस्ती तोड़ ली। तब अमन सिंह ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया।

First Published on February 23, 2017 3:38 am