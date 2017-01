दिल्ली: जर्मनी की शोध छात्रा ने मकान मालिक पर उत्पीड़न का आरोप लगाया

जर्मनी की एक शोध छात्रा ने दक्षिणी दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में अपने मकान मालिक पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। उस महिला द्वारा ई-मेल से की गई शिकायत के मुताबिक, यह घटना नवंबर में उस समय की है जब वह बकाया बिलों का भुगतान करने अपने मकान मालिक के घर गई थी। महिला ने 5 दिसंबर को दिल्ली महिला आयोग को एक ईमेल भेजा और इसके बाद वह स्वदेश चली गई। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि दिसंबर के मध्य में आयोग ने इस शिकायत की प्रति दिल्ली पुलिस के पास भेजी जिसके आधार पर 27 दिसंबर को आइपीसी की धारा 354 और 509 के तहत मामला दर्ज किया गया।

महिला ने लिखा है कि 30 नवंबर को जब वह अपने मकान मालिक के घर गई तो उसने निजी जीवन और वैवाहिक समस्याओं के बारे में बातचीत शुरू कर दी और इसके बाद उसके साथ जोर जबरदस्ती की, लेकिन वह भागने में सफल रही। उसने उस समय शिकायत इसलिए नहीं की क्योंकि वह डरी हुई थी और उसे यहां के कानून की जानकारी नहीं थी। पुलिस ने जांच में शामिल होने के लिए उसे कई ईमेल भेजे हैं। पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘एक रिमाइंडर मेल भी शनिवार को भेजा गया, लेकिन उस महिला ने अभी तक जवाब नहीं दिया है। हमें उम्मीद है कि वह भारत आकर अपना बयान दर्ज कराएंगी’।

First Published on January 8, 2017 3:49 am