अमेरिकी महिला के रेप केस में चारों आरोपियों को दो दिन की न्यायिक हिरासत

साल की शुरुआत में दिल्ली के एक पांच सितारा होटल में एक अमेरिकी पर्यटक के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए चार लोगों को मंगलवार को दो दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दिल्ली पुलिस ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने की अर्जी दी थी जिसके बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरविंदर सिंह ने आरोपियों को तिहाड़ जेल भेज दिया। पुलिस ने एक गाइड, एक वाहन चालक, एक क्लीनर और होटल के एक कर्मचारी को महिला के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने के मामले में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने गिरफ्तार व्यक्तियों के नामों का खुलासा करने से इनकार कर दिया क्योंकि पुलिस उनकी एक पहचान परेड कराएगी।

आरोपियों की गिरफ्तारी उस दिन हुई है जब दिल्ली महिला आयोग ने पुलिस को नोटिस जारी कर सवाल किया कि जब पीड़िता ने बयान रिकॉर्ड करवाया तो आयोग के बलात्कार संकट प्रकोष्ठ को सूचित क्यों नहीं किया गया। चारों आरोपियों की उम्र 25 से 40 साल के बीच है। कनॉट प्लेस थाने में इनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था और करीब पांच घंटे की गहन पूछताछ के बाद इनको गिरफ्तार किया गया। बीते 3 दिसंबर को प्राथमिकी दर्ज होने के बाद इन लोगों से गहन पूछताछ की जा रही थी। बता दें कि जांच में शामिल होने के लिए पीड़ित अमेरिकी महिला कुछ ही दिन पहले यहां आई है, उसने न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज करवाया है जिसमें उसने दोहराया है कि यहां के एक पांच सितारा होटल में पांच लोगों ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया था।

दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर पूछा था कि जब पीड़ित का बयान दर्ज करवाया जा रहा था तब आयोग के रेप क्राइसिस सेल को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई। इसके बाद इन चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इससे पहले शिकायकर्ता महिला ने कहा था कि वो जांच से संतुष्ट नहीं है। महिला ने आरोप लगाया है कि उसके साथ दो दिन तक बलात्कार किया गया और घटना की जानकारी किसी को भी देने पर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई। महिला के मुताबिक, आरोपियों ने इस कृत्य का वीडियो भी बनाया और कहा कि अगर उसने इस घटना के बारे किसी को भी बताया तो उस वीडियो को वे सार्वजनिक कर देंगे। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपियों ने कहा था कि उन्होंने कुछ अन्य महिला विदेशी पर्यटकों का भी यौन उत्पीड़न किया था। मनोविज्ञानियों और मानसिक रोग चिकित्सकों का एक दल पीड़ित महिला को घटनाक्रम याद दिलाने में सहायता कर रहा है।

उत्तर प्रदेश: 14 साल की दलित लड़की के साथ 4 लोगों ने गैंगरेप किया

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on December 28, 2016 3:25 am