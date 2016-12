दिल्ली: अमेरिकी महिला से बलात्कार मामले में चार गिरफ्तार

इस साल की शुरुआत में कनॉट प्लेस के एक पांच सितारा स्टार होटल में 25 साल की एक अमेरिकी युवती से सामूहिक बलात्कार करने के आरोपियों को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया। चार आरोपियों में टूरिस्ट गाइड, बस चालक, बस का हेल्पर व होटल कर्मचारी शामिल है। इन चारों की पहचान अभी गुप्त रखी गई है ताकि जांच में प्रगति हो सके। अब तक जुटाए गए सबूतों के आधार पर पुलिस ने इन चारों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ व कुछ अन्य सबूत जुटाने के लिए पुलिस इन्हें मंगलवार को अदालत में पेश कर इनकी रिमांड मांगेगी। मामले के पांचवें आरोपी की गिरफ्तारी के लिए भी दबिश दी जा रही है।

दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता व संयुक्त आयुक्त दीपेंद्र पाठक ने बताया कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए पुलिस प्रयासरत है। तमाम कानूनी पहलुओं के मद्देनजर सबूत जुटाकर जल्द जांच पूरी कर पुलिस अदालत में आरोप पत्र दायर करने की कोशिश करेगी। घटना के आठ महीने बाद शिकायत करने की वजह से पुलिस को सबूत जुटाने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है।

चार आरोपियों की गिरफ्तारी से यह साफ हो गया है कि युवती के साथ होटल में बलात्कार किया गया था। अप्रैल के पहले हफ्ते भारत आई पीड़ित युवती को होटल में शीतल पेय व पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाने के बाद दो दिन तक पांचों आरोपियों ने उसके साथ बलात्कार किया था। उसकी बेरहमी से पिटाई भी की गई थी।घटना के बाद युवती पुलिस में शिकायत करने के बजाए अमेरिका लौट गई थी। वहां भी उसने घटना के तीन महीने बाद अपनी मां को आपबीती बताई। उसके बाद युवती ने पहले अमेरिका की उस टूर एंड ट्रेवल कंपनी में शिकायत की, जिसके जरिए उसने दिल्ली स्थित उस कंपनी की फें्रचाइजी टूर एंड ट्रेवल कंपनी से संपर्क किया था। उक्त कंपनी ने आंतरिक जांच कराई लेकिन घटना की पुष्टि नहीं हुई। उसके बाद युवती ने अमेरिका की एक गैर-सरकारी संस्था के जरिए 3 दिसंबर को पुलिस आयुक्त आलोक कुमार वर्मा से शिकायत की।

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज तक मामला पहुंचने पर उन्होंन पुलिस को तुरंत एफआइआर दर्ज कर जांच करने का निर्देश दिया। इसके बाद ईमेल से मिली शिकायत व युवती से बातचीत करने के बाद कनॉट प्लेस थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कई टीमों को जांच में लगाया गया। युवती से दिल्ली आकर बयान दर्ज कराने व सबूत जुटाने में मदद करने का अनुरोध भी किया गया। उसके बाद 20 दिसंबर को युवती दिल्ली आई। यहां अदालत में युवती का बयान दर्ज किया गया, उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया और अब तक की जांच के आधार पर चार लोगों को गिरफ्तार किया गया।



