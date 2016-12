विदेशी कंपनियों ने नोट छापने से किया इनकार

दीपक रस्तोगी

विमुद्रीकरण के 50 दिन पूरे हो गए। लेकिन नकदी संकट हल करने की दिशा में सरकार का रवैया ढाक के तीन पात वाला ही रहा। देश में नोट पर्याप्त संख्या में छाप लेने की योजना धरी रह गई। स्थिति नियंत्रण से बाहर होते ही वित्त मंत्रालय ने तीन देशों की चार कंपनियों को आपात स्थिति में भारतीय मुद्रा छापने के लिए कहा लेकिन इन कंपनियों ने मना कर दिया। बैंकों में अबतक 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के अमान्य नोट जमा हो चुके हैं। इसके बदले में बाजार में केवल एक चौथाई मूल्य की मुद्रा ही जारी की जा सकी है।

रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय के पास स्टेट बैंक आॅफ इंडिया के अधिकारियों के प्रशिक्षण संस्थान की ओर से तैयार एक रिपोर्ट जमा कराई गई है। इसमें आने वाले दिनों में नकदी संकट की स्थिति और खराब होने की आशंका जताई गई है। वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक में तालमेल न होने के कारण बड़ी संख्या में नकली नोट जमा कराए जाने की आशंका भी रिपोर्ट में जताई गई है। पखवाड़े भर पहले यूरोप के देशों में स्थित भारतीय दूतावासों को कहा गया कि उनकी जानकारी में करेंसी छापने वाली जो भी एजंसियां हैं, उनसे संपर्क किया जाए। इसके बाद दूतावासों ने जिन कंपनियों से संपर्क किया उनमें जर्मनी की जीसेक एंड डेरीवेंट कॉन्सोर्टियम, फ्रांस की फ्रांकाइसचार्ल्स, ओबर्थर फिदुसिएर, अमेरिका की अमेरिकन बैंक नोट कंपनी को दूतावासों के मार्फत पांच सौ और दो हजार रुपए की नई करेंसी छापने की पेशकश की गई। ज्यूरिख (स्विट्जरलैंड) की कंपनी लैंडकार्ट एजी नोटों की वाटरमार्किंग करने को तैयार हुई है। उसे पहले से 20 करोड़ नोटों की वाटरमार्किंग का आर्डर भेजा गया था। इस कंपनी को अभी हाल में 20 करोड़ और नोटों की वाटरमार्किंग के लिए आपात आर्डर दिया गया है।

ये कंपनियां पहले से ही कनाडा, ब्रिटेन, मलेशिया, इंडोनेशिया, वेनेजुएला और स्कैंडेनेविया के नोटों को छापने का काम हाथ में ले चुकी हैं। इन कंपनियों को रिजर्व बैंक ने विमुद्रीकरण के ऐलान के हफ्ते भर बाद नई करेंसी के लिए बाकी पेज 8 पर

कागज और स्याही की आपूर्ति के साथ ही छापने के बारे में निविदा प्रपत्र भिजवाए थे। इसकी औपचारिकता अगले साल जून में पूरी होनी थी। मांगी गई जानकारी के मुताबिक ये कंपनियां अपने दस्तावेज तैयार करने में जुटी थीं। इस बीच, नकदी संकट बेलगाम होते देख आपात स्थिति में करेंसी छपाने की कवायद शुरू की गई। इसे लेकर इन कंपनियों ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं।

अब तक भारतीय रिजर्व बैंक देश के ही चार छापाखानों में छापे गए 5.98 लाख करोड़ रुपए के नोट बैंकों के जरिए बाजार में जारी कर सका है। जबकि, 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के नोट बैंकों में जमा कराए जा चुके हैं। पिछले हफ्ते रिजर्व बैंक ने आंकड़ा जारी कर बताया था कि पांच सौ रुपए के 15 करोड़ और एक हजार रुपए के 6.7 करोड़ नोट बैंकों के पास जमा हो चुके हैं। इस बारे में ताजा आंकड़े आरबीआइ ने जारी नहीं किए हैं। रिजर्व बैंक के पूर्वी क्षेत्रीय मुख्यालय के एक निदेशक की माने तो आंकड़ा 15 लाख करोड़ से अधिक ही ठहरेगा। 10 दिसंबर को रिजर्व बैंक ने अपनी वेबसाइट पर 12.44 लाख करोड़ रुपए के अमान्य नोटों के जमा कराने ब्योरा जारी किया था।

स्टेट बैंक के संस्थान की इस रिपोर्ट के मुताबिक, 31 दिसंबर तक बाजार में कम से कम 11 लाख करोड़ रुपए के नोट होने चाहिए, तब हालात नियंत्रण में आएंगे। लेकिन इतने नोट छापने में करीब तीन महीने और लगेंगे। इसी कारण विदेशों में करेंसी छापने वाली कंपनियों के पास भारतीय दूतावास के अधिकारियों को भेजा गया था। नकदी संकट को लेकर रिजर्व बैंक का अपना तर्क है।

रिजर्व बैंक की प्रमुख सलाहकार अल्पना किल्लावाला के मुताबिक लोग बैंकों से नकदी निकालते रहे और अपने पास रखते रहे। नकदी बैंकों के पास लौटकर नहीं आई। इससे परेशानी ज्यादा है। इन हालात में हम जितने भी नोट छाप दें, कम ही पड़ेंगे।

स्टेट बैंक के अधिकारियों के प्रशिक्षण संस्थान ने देश के जाने-माने वित्त और प्रबंधन संस्थानों के साथ मिलकर विमुद्रीकरण पर 48 पेज की जो रिपोर्ट तैयार की है। उसे शुक्रवार को रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय को भेजा गया। ‘जनसत्ता’ के पास मौजूद इस रिपोर्ट के मुताबिक अमान्य किए नोटों में से 4.06 लाख करोड़ रुपए कैश रिजर्व रेशियो की शक्ल में रिजर्व बैंक के पास ही थे। कोआॅपरेटिव बैंकों के पास 3.5 लाख करोड़ रुपए की नकदी थी। नेपाल सरकार के पास पांच करोड़ रुपए की नकदी थी। कई मुकदमों में जब्त किए गए नोटों के तौर पर अच्छी-खासी संख्या में करेंसी अदालतों में जब्त है, जिनका हिसाब नहीं है। मंदिरों में कितने नोट थे, इसका भी हिसाब रिजर्व बैंक के पास नहीं है।

इन तथ्यों के लिहाज से अगर रिजर्व बैंक के पास 12.44 लाख करोड़ रुपए जमा कराने का आंकड़ा है, तो यह अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की घंटी है। इन हालात में कुल नोटों का मूल्य 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकता है, जितने उपलब्ध होने का आंकड़ा ही सरकार के पास नहीं है।

अखिल भारतीय बैंक अधिकारी महासंघ के उपाध्यक्ष थॉमस फ्रैंकों के मुताबिक यह अलग जांच का विषय है कि अगर इतने मूल्य के नोट जमा होते हैं तो वे कौन से नोट हैं।

रिजर्व बैंक के बिहार-झारखंड के निदेशक मनोज कुमार वर्मा के मुताबिक, ‘बंगाल के शालबनी में रिजर्व बैंक के मुद्रणालय में पांच सौ और एक सौ रुपए के नोट तेजी से छापे जा रहे हैं। कुछ समय पहले तक यहां दो हजार के नोट भी छापे जा रहे थे। उनका कहना है कि पहली जनवरी से हालात सुधरने लगेंगे।’ रिजर्व बैंक का अपना आंकड़ा है कि चलन में जो नोट अब तक जारी किए गए हैं, उनमें आठ करोड़ नोट सौ रुपए के, एक करोड़ 80 लाख नोट 50 रुपए के, तीन करोड़ एक लाख के नोट 20 रुपए के और पांच करोड़ सात लाख रुपए के नोट 10 रुपए के शामिल हैं।

फिलहाल, समूचा ध्यान इस बात पर है कि विदेशों से करेंसी छपाई के कागज और वाटरमार्किंग का इंतजाम होता रहे। बंगाल के शालबनी में रिजर्व बैंक का अपना मुद्रणालय है, इसलिए वाटरमार्किंग वाले कागज स्विस कंपनी लैंडकार्ट एजी पहले कोलकाता भेज रही है। शालबनी के प्रेस में ये कागज तेजी से पहुंचाए जा रहे हैं। उसके बाद मैसूर स्थित प्रेस में, जहां छपाई की क्षमता सीमित मानी जा रही है। उसके बाद वित्त मंंत्रालय और रिजर्व बैंक के संयुक्त उपक्रम वाले महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के छापेखानों तक। वाटरमार्किंग वाले करेंसी नोट मंगाने के लिए भारत सरकार ने चार्टर्ड प्लेन लगा रखे हैं। अब तक कोलकाता में ही 36 चार्टर्ड प्लेन उतारे जा चुके हैं। हर एक विमान से 280 बॉक्स में 100 टन नोट मंगाए गए हैं।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on December 31, 2016 1:13 am