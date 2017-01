‘किसिंग प्रैंक’ वीडियो के बाद विवादों में आए सुमित वर्मा के खिलाफ एफआईआर

लड़कियों को किस कर भाग जाने वाले ‘प्रैंक’ विडियो को यूट्यूब पर अपलोड करने के बाद चर्चा में आए सुमित वर्मा के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। सुमित वर्मा के खिलाफ महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने और अश्लील सामग्री पब्लिश करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। दक्षिण पश्चिम दिल्ली के JCP और दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता दीपेंद्र पाठक ने कहा कि आईपीसी की धारा 354 और आईटी ऐक्ट की धारा 67 के तहत सुमित वर्मा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

इसके यूट्यूब चैनल का नाम ‘द क्रेज़ी सुमित’ है। सुमित ने यूट्यूब पर एक प्रैंक विडियो डाला था, जिसमें वह लड़कियों को किस कर भाग जाता है। पुलिस ने कहा कि यह केस तब दर्ज किया गया है, जब फेसबुक और यू्ट्यूब ने उनके साथ डेटा साझा करने में सहमति जताई है। पुलिस सुमित का ठिकाना जानने के लिए उसके फेसबुक प्रोफाइल की जांच करेगी और उसके प्रोफाइल लॉग की जानकारी के लिए सोशल मीडिया नेटवर्क को लिखेगी।

क्या है वीडियो:

kissing unsuspecting girls in public नाम का यह प्रैंक दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में शूट किया गया। वीडियो में सुमित दो लड़कियों से बात करने के बहाने उन्हें किस करता है और वहां से भाग जाता है। वीडियो पर लाखों हिट्स और व्यूज मिले, हालांकि वीडियो का सोशल मीडिया पर काफी विरोध हुआ। बाद में सुमित को इसे ना सिर्फ यूट्यूब से वीडियो को हटाना पड़ा बल्कि सार्वजनिक माफी भी मांगनी पड़ी। लोगों ने क्रेजी सुमित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की थी। इस वीडियो को हाल ही में बेंगलुरु और दिल्ली में महिलाओं के साथ हुई छेड़खानी की घटनाओं के साथ जोड़कर देखा जा रहा है और महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं।

यहां देखें वीडियो

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 10, 2017 10:20 am