13 साल की बच्ची के साथ पिता कर रहा था बलात्कार

सागरपुर इलाके में पिता-पुत्री के रिश्ते को शर्मसार करने का एक मामला सामने आया है। यह मामला तब खुला जब बेटीगर्भवती हो गई। मामला खुलने के आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। किशोरी को पेट में दर्द की शिकायत के बाद जब दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल इलाज के लिए जाया गया तब मामले का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।बताया जा रहा है कि उत्तरप्रदेश के मूल निवासी और दिल्ली में निजी काम करने वाले आरोपी ने अपनी 13 साल की किशोरी का लंबे समय से शारीरिक शोषण कर रहा था।

डर से वह अपनी मां को बता नहीं पा रही थी। किशोरी सरकारी स्कूल में की छात्रा है। दो दिन पहले किशोरी को पेट में दर्द हुआ तो उसे अस्पताल ले जाया गया जहां डाक्टरों ने उसकी जांच के बाद कहा कि वह गर्भवती है। सख्ती से पूछने पर उसने पिता की करतूत बयां कर दी। शिकायत के बाद सागरपुर थाने के पुलिस अधिकारियों ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर दुष्कर्म और पोक्सो के तहत केस दर्ज किया गया है।

आतिफ असलम ने छेड़छाड़ का सामना कर रही लड़की को बचाने के लिए बीच में ही रोका कॉन्सर्ट; लड़कों को दी वॉर्निंग

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 17, 2017 3:08 am