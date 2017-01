बदमाशों की रंजिश में पिता की हत्या का आरोप

नजफगढ़ इलाके में बदमाशों की आपसी रंजिश में एक बुजुर्ग की जान चली गई रविवार सुबह 11 बजे स्पेशल सेल के हाथों गिरफ्तार और इस समय तिहाड़ जेल में बंद मंजीत महल के पिता श्रीकृष्ण की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। श्रीकृष्ण 72 साल के थे और दिल्ली बिजली बोर्ड से सेवानिवृत थे। पुलिस ने हत्या के बाद इलाके में गश्त तेज कर दी है।

नजफगढ़ इलाके में आपसी रंजिश में अभी तक कई लोगों की जान जा चुकी है। दिल्ली पुलिस के तमाम प्रयास और कड़ाई बाद भी पूर्व विधायक भरत पहलवान की हत्या भी इसी गिरोहबाजी का हिस्सा थी। रविवार को गैंगस्टर मंजीत महल के पिता श्रीकृष्ण अपने घर पर मौजूद थे तभी अचानक हथियारबंद बदमाश पहुंचे और ताबड़तोड़ गोली चलाकर उनकी हत्या कर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही इलाके के लोग इकट्ठा हो गए। लोगों ने विरोधी गुटों पर हत्या का संदेह जताया है। पुलिस ने मौका ए वारदात पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा और इलाके में हो रहे हंगामे और किसी भी प्रकार की अनहोनी को देखते हुए गश्त तेज कर दी। हत्या की जांच के लिए स्थानीय पुलिस के साथ अपराध शाखा और स्पेशल सेल की टीमें तैनात कर दी गई है। मंजीत महल को पिछले साल ही स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था और मौजूदा समय में वह तिहाड़ जेल में बंद है। शुरूआती जांच में इसे ठेके पर हत्या भी माना जा रहा है।

कार सवार बदमाशों की गिरफ्त में रोहिणी, एक दिन में दो वारदात

कंझावला इलाके में एक वकील की पिटाई कर कार सवार बदमाशों ने लूटपाट की और कार में बैठकर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि संजीव शिकारा परिवार के साथ जौंती गांव में रहता है। वह रोहिणी कोर्ट में वकालत करते हंै। शुक्रवार रात अपनी आल्टो कार से रोहिणी कोर्ट से घर जा रहे थे। रात करीब 10.30 बजे कराला गांव के शांति नर्सिंग होम के पास उनकी कार के आगे एक सफेद रंग की स्विफ्ट कार आकर खड़ी हो गई। कार से चार लड़के नीचे उतरे। इनमें से एक लड़के ने उनकी कार के सामने के शीशे पर कुछ मारा। जिससे मुख्य शीशे में दरार आ गई। उन्होंने कार से उतरकर पूछा कि क्या बात है तो लड़कों ने उन्हें पकड़ लिया और मारपीट करने लगे। इस बीच एक लड़के ने कार में रखा बैग निकाल लिया। बैग में लैपटाप और पांच हजार रुपए नगद रखे थे।

बदमाशों ने किया जानलेवा हमलारोहिणी उत्तरी इलाके में कार सवार बदमाशों ने एक युवक पर लोहे की रॉड से जानलेवा हमला किया। घटना में पीड़ित का सिर फट गया और वह बेहोश हो गया। हमले में उसके पैरों में घाव बन गए और छाती पर गंभीर चोट आई है। इस बीच उसे बचाने आए उसके दोस्त को भी बदमाशों ने जमकर पीटा। घटना के बाद वे मौके से फरार हो गए।

दिल्ली पुलिस कमिश्नर आलोक वर्मा बनेंगे CBI प्रमुख; केंद्र सरकार के फैसले पर कांग्रेस ने जताई आपत्ति

