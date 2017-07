मांगें न मानीं तो कल नहीं चलने देंगे मेट्रो, मेट्रो रेल निगम में भ्रष्टाचार और उत्पीड़न के मामले में कर्मचारियों की चेतावनी

दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) केट्रेन संचालकों और रखरखाव कर्मियों सहित अन्य कर्मचारियों ने निगम में फैले भ्रष्टाचार और कर्मचारियों के उत्पीड़न के खिलाफ सोमवार से हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। इससे महकमे में हड़कंप मचा है और प्रशासन देर शाम तक बातचीत कर मामला सुलझाने की कोशिश में जुट गया है। डीएमआरसी के कर्मचारियों ने शुक्रवार को इस बाबत आंदोलन शुरू किया। इसके तहत कई मेट्रो स्टेशनों पर विरोध प्रदर्शन किया गया।बाकी जगहों पर काली पट्टी बांध कर काम किया गया। इस दौरान कर्मचारियों ने मेट्रो प्रबंधन की ओर से जबरन निकाले गए कर्मचारियों को वापस लेने और वेतन बढ़ाने करने सहित कई लंबित मांगे भी उठार्इं। मांगें पूरी न होने पर आंदोलन तेज करने व मेट्रो परिचालन ठप करने की चेतावनी दी गई है। कर्मचारियों के इस अल्टीमेटम के बाद डीएमआरसी प्रशासन हरकत में आ गया है। सूत्रों के मुताबिक, मेट्रो के मौजूदा प्रमुख मंगू सिंह ने सलाहकार व पूर्व महाप्रंबधक ई श्रीधरन से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सलाह-मशविरा किया और कर्मचारियों से बातचीत की पहल की। कर्मचारियों ने मेट्रो प्रशासन पर ‘बांटो और राज करो’ वाली नीति अपनाने का आरोप लगाया है। कर्मचारियों का कहना है कि बैठक में कर्मचारी परिषद को प्रशासन की ओर से लिखित में बुलाया गया है, जबकि कर्मचारी यूनियन को मौखिक रूप से आने को कहा गया। कर्मचारियों की अहम मांगों में यह भी शामिल है कि कर्मचारी यूनियन की मान्यता बहाल की जाए। कर्मचारियों का आरोप है कि व्यावहारिक तौर पर जो भी यूनियन में सक्रिय दिखता है उसे प्रशासन की ओर से निशाना बनाया जाता है। कई पदाधिकारी निकाल दिए गए और कई के खिलाफ कार्रवाई चल रही है।

प्रदर्शन की अगुआई कर रहे कर्मचारी परिषद के सचिव अनिल कुमार महतो ने बताया कि प्रदर्शनकारी दिल्ली-एनसीआर में मेट्रो स्टेशनों पर इकट्ठा हुए और प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिन स्टेशनों पर प्रदर्शन हुए उनमें द्वारका, बदरपुर, यमुना बैंक, जहांगीरपुरी, विश्वविद्यालय, कुतुबमीनार व शाहदरा सहित अन्य स्टेशन शामिल रहे। हालांकि, इससे मेट्रो के परिचालन में ज्यादा रुकावट नहीं आई। प्रदर्शनकारियों ने डीएमआरसी में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं का जिक्र किया और कहा कि उसके खिलाफ बोलने वालों को डरा-धमका कर चुप करा दिया जाता है। इसके बाद भी अगर कोई कर्मचारी गलत का साथ देने से इनकार करता है या उसके खिलाफ आवाज उठाता है तो उसे बाहर कर दिया जाता है। कर्मचारियों ने हाल में ही गलत ढंग से निकाले गए कर्मचारी विनोद कुमार को वापस लेने और उनके सहकर्मी रवि भारद्वाज के खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई रद्द करने की भी मांग की

विरोध प्रदर्शन में शामिल ट्रेन संचालकों और रखरखाव कर्मियों ने कहा कि कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी की मांग लंबे समय से अटकी है, लेकिन प्रशासन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए अब हम आंदोलन तेज करने और 24 जुलाई से मेट्रो परिचालन पूरी तरह से ठप करने की चेतावनी दे रहे हैं। दिल्ली मेट्रो प्रबंधन ने गुरुवार शाम कर्मचारी परिषद के सदस्यों की एक बैठक बुलाई थी, लेकिन वे नहीं पहुंचे और कहा कि इसके बजाय अधिकारियों को उनके पास आना चाहिए। महतो ने बताया कि करीब 9,000 कर्मचारी इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे 2015 से वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। यह एक लंबी अवधि है फि र भी अभी तक सुनवाई नहीं हुई, जबकि अधिकारियों के वेतन व सुविधाओं में कोई कमी नहीं होती।

First Published on July 23, 2017 2:19 am